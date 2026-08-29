Països en risc
L’ONU demana 202 milions per pal·liar el fenomen
Valentina Raffio
Creix la preocupació sobre els efectes del Niño. Sobretot davant la perspectiva que aquest fenomen continua agafant força i que, segons apunten els models, es podria convertir en un dels més intensos registrats en les últimes dècades. Davant d’aquest escenari, les Nacions Unides criden a l’acció. L’Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i el Programa Mundial d’Aliments (PMA) demanen recaptar 202 milions de dòlars per pal·liar els efectes de les sequeres extremes, les pluges torrencials i les inundacions que aquest fenomen podria deixar en algunes zones del planeta i que, eventualment, podrien afectar més de 8,8 milions de persones en 22 països "d’alt risc". L’Organització Meteorològica Mundial, per la seva banda, també reclama reforçar els sistemes d’alerta primerenca per a la vigilància d’extrems climàtics i desastres naturals així com els possibles efectes d’aquest fenomen sobre agricultura, salut, aigua i protecció civil.
El principal missatge llançat per les entitats té a veure amb la necessitat de mobilitzar un "finançament immediat i flexible" per actuar abans que es materialitzin els impactes previstos del Niño i desplegar "mesures preventives" com, per exemple, recolzar agricultors i ramaders perquè preparin les seves instal·lacions davant eventuals extrems climàtics, millores en l’emmagatzemament i gestió de l’aigua, augmentar la protecció davant inundacions i, en general, brindar suport a les llars més vulnerables davant els eventuals impactes d’aquest fenomen.
A l’Àfrica destaquen els casos del Camerun, Etiòpia, Kenya, Madagascar, Malawi, Moçambic, Nigèria, Somàlia, Sudan del Sud, Sudan, Uganda i Zimbàbue. A l’Àsia preocupen l’Afganistan, el Pakistan, les Filipines i Timor Oriental. I a l’Amèrica Llatina i el Carib, entre els més afectats hi hauria Colòmbia, el Salvador, Guatemala, Haití, Hondures i Veneçuela.
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