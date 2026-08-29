Després de sis setmanes d’obres
Reobre l’L1 del metro de Barcelona després de sis setmanes d’obres al tram Florida-plaça de Sants
Les millores permetran reduir el nombre d’incidències i de les vibracions i augmentar la fiabilitat de la línia
El tram en obres de l’L1 del metro de Barcelona, després de la renovació de vies: «Es reduiran les incidències i les vibracions»
Judit Bertran
L’L1 del metro de Barcelona recupera aquest cap de setmana el tram Florida-Plaça de Sants, que estava sense servei des del 17 de juliol per obres de millora. Durant les últimes sis setmanes, els treballs s’han centrat en la renovació de prop de 2,1 quilòmetres de via, aparells de via, sistemes de drenatge, senyalització i altres elements associats a la infraestructura ferroviària per reduir el nombre d’incidències, augmentar la fiabilitat del servei i incrementar el confort dels viatgers amb una reducció de les vibracions notable, assenyala Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat.
Les obres, que van implicar una inversió d’11,5 milions d’euros de TMB, es van centrar en el tram central de la via general del tram comprès entre les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou. I, segons el calendari previst, a partir de les cinc del matí d’aquest dissabte la línia vermella ja torna a funcionar entre els punts afectats aquest estiu.
Millores en aparells i renovació de vies
Les actuacions han permès la renovació de l’aparell de dilatació instal·lat en un tram de la via entre Mercat Nou i Santa Eulàlia que queda a l’aire lliure. Es tracta d’un element que evita la deformació dels carrils que es pot produir en cas de canvis rellevants de temperatura. Amb el sistema, tot i que la temperatura canviï, l’aparell és capaç d’absorbir la dilatació-contracció del carril perquè la via continua en plenes condicions d’ús.
També s’han portat a terme actuacions de renovació i modernització a les instal·lacions del taller centenari de Santa Eulàlia, incloent la renovació de les cinc vies d’orquestració, el canvi dels aparells de la via d’accés al taller i la substitució de la catenària convencional per una de rígida. L’actuació que s’ha fet millora la fiabilitat, agilita l’operativa i augmenta la seguretat en l’accés a aquesta instal·lació.
I durant el tall, TMB ha habilitat un servei alternatiu d’autobusos que ha circulat pel tram afectat i ha desplegat una campanya informativa amb informadors, cartellera i fullets, a més de la difusió per megafonia, a les pantalles d’informació de metro i bus, la web corporativa, la TMB App i les xarxes socials.
«Resposta a les necessitats de mobilitat»
En una visita a la zona d’obres la setmana passada, la presidenta de TMB i primera tinenta d’alcalde, Laia Bonet, va remarcar la importància de continuar treballant per millorar la xarxa del metro i va recordar que aquestes obres són «un exemple clar del compromís de TMB d’invertir en una xarxa de metro cada vegada més fiable, robusta i preparada per donar resposta a les necessitats de mobilitat de la ciutadania».
A més, la presidenta va reiterar el seu agraïment als usuaris per la comprensió i la col·laboració durant les setmanes sense servei. Per la seva banda, el director de la xarxa de metro, David Prat, va destacar que l’actuació facilitarà el manteniment de la via i es millorarà el confort dels usuaris al reduir les vibracions.
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