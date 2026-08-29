La producció mundial de cafè trontolla a Colòmbia
Amb el terratrèmol del 10 d’agost i l’arribada del Niño, els agricultors del país preveuen recollir 12,5 milions de sacs, una baixada del 8% al 9% respecte als 13,7 milions del 2025.
Fins al juny, el volum de les exportacions havia caigut d’un 18,5 %
María Jesús Ibáñez
Després de dos anys de producció rècord i preus històrics, el sector del cafè a Colòmbia s’enfronta aquest 2026 al que els experts ja han definit com una "tempesta perfecta" de factors adversos. Amb el canvi climàtic com a protagonista i amb el terratrèmol del 10 d’agost com la gota que ha fet vessar el got, les previsions dels caficultors per a aquest any parlen d’una producció que serà d’uns 12,5 milions de sacs, una xifra que suposa una disminució del 8% al 9% respecte als 13,7 milions produïts el 2025.
La mala collita colombiana, el tercer productor mundial per darrere del Brasil i el Vietnam i el principal exportador de la varietat aràbica, preocupa en els mercats internacionals del cafè, un producte amb una demanda mundial que creix a un ritme anual estimat entre el 2,2% i el 2,4% a escala global, impulsada principalment pel dinamisme en mercats emergents com la Xina i el Pròxim Orient. Inquieta no només en termes de quantitat, sinó també de qualitat, ja que el colombià és un dels grans més apreciats.
El sisme de magnitud 7,4 de fa uns dies, que va sacsejar la regió coneguda com l’Eix Cafeter, no va afectar directament ni les finques de cultiu ni la producció, però sí que va malmetre infraestructures que són claus per poder enviar a l’exportació els aproximadament quatre milions de sacs que es produeixen en aquesta zona. Carreteres, ponts i vies de ferrocarril que connecten amb el port de Buenaventura, que mou més del 60% de les exportacions de cafè colombià, van tancar un parell de setmanes després del terratrèmol, si bé la circulació ja està restablerta i el producte surt ara amb normalitat. La Federació Nacional de Cafeters (Fedecafè) ha informat que 8.070 famílies dedicades a aquest cultiu han patit danys totals o parcials a les instal·lacions en les quals processen el gra.
La pitjor amenaça per a la collita d’aquest any és, però, el fenomen del Niño, que, segons models amb què treballen els meteoròlegs, produirà sequeres i altes temperatures que podrien comprometre la floració de les plantes cafeteres i el rendiment de les collites. El moment de més impacte es preveu per al quart trimestre d’aquest any, quan hi ha una probabilitat superior al 90% d’un Niño de forta intensitat que comprometrà els rendiments del 2027. Això se sumarà, a més, a l’esforç fisiològic que ja van realitzar les plantes amb les collites del 2024 i 2025, que els van sumir en una fase d’esgotament natural.
Tota aquesta crisi afecta directament 550.000 famílies i posa en risc el dinamisme econòmic de més de 600 municipis on el cafè és el motor del comerç i els serveis. I per si no n’hi hagués prou, els agricultors i les empreses que es dediquen a aquest cultiu fa mesos que ingressen menys (en global s’estima que són uns 700.000 dòlars menys per cada càrrega de 125 quilos en comparació amb el període anterior) a causa de l’apreciació del peso colombià i la caiguda dels preus internacionals.
Marges ajustats
La caiguda de producció s’ha traduït fins al moment en una reducció del volum d’exportacions de fins al 18,5% fins al juny, xifra que, traduïda en termes de valor, suposa una baixada del 9,7%. I si la situació ja és per si complicada, l’enfortiment del peso colombià, que s’ha revaloritzat en un 16,5% des de començament de l’any, ha reduït la quantitat que l’exportador rep per cada dòlar. En aquest context, el preu de la urea, una substància vital per a la nutrició del cultiu, ha registrat un increment del 41% i ha provocat un ajustament de marges. Per al productor mitjà, la rendibilitat ha caigut a nivells de subsistència i ha elevat la vulnerabilitat davant xocs externs imprevistos.
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