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Crisi migratòria

Un sergent ferit i quatre marroquins detinguts després d’un «atac» a militars a Ceuta

Els arrestats, tots ells en situació irregular, van ser interceptats després d’una persecució que va acabar a la platja d’El Chorrillo

Desenes de persones viuen i pernocten a la platja d’El Trampolín, el 28 d’agost del 2026, a Ceuta (Espanya). A la zona de la platja d’El Trampolín es mantenen encara centenars de migrants en situació irregular, on han tornat a construir cabanyes.

Desenes de persones viuen i pernocten a la platja d’El Trampolín, el 28 d’agost del 2026, a Ceuta (Espanya). A la zona de la platja d’El Trampolín es mantenen encara centenars de migrants en situació irregular, on han tornat a construir cabanyes. / Marcos Moreno - Europa Press

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EP

Ceuta

La Policia Nacional ha detingut quatre ciutadans marroquins en situació irregular acusats d’atacar durant la matinada d’aquest dissabte un grup de militars del Grup de Regulars a Ceuta, un incident en el qual va resultar ferit un sergent de l’Exèrcit espanyol, segons han confirmat fonts de la Direcció Superior de Policia.

Els fets han passat als voltants de la gasolinera situada al costat de la porta posterior de Murallas Reales, a l’avinguda Martínez Catena. D’acord amb la informació policial, els quatre individus van llançar pedres contra els militars quan es trobaven a la zona, cosa que va impactar a un d’ells i li va provocar lesions.

Després de l’agressió es va iniciar una persecució que va acabar a la platja d’El Chorrillo. En aquell moment, una patrulla del Grup Rural de Seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil que circulava per la zona va ser alertada del succeït i va participar en l’operatiu.

Els agents van aconseguir detenir inicialment tres dels presumptes agressors, mentre que un quart va aconseguir fugir en direcció a la platja. Segons informen des de l’Associació de Tropa i Marineria Espanyola (ATME), aquest quart individu és menor d’edat.

Els mateixos militars van emprendre llavors la seva recerca i van aconseguir localitzar-lo poc després, i van avisar novament els efectius del GRS per procedir al seu arrest.

Posteriorment, els quatre detinguts van ser entregats a la Policia Nacional i traslladats a la Direcció Superior, on tres continuen al migdia d’aquest dissabte prestant declaració, segons les fonts policials consultades. El menor d’edat, segons ATME, ja ha passat a disposició judicial, tot i que fins al moment es desconeix la decisió de la Fiscalia de menors.

Està previst que els tres arrestats adults passin a disposició judicial durant la jornada de demà. Donada la seva situació administrativa irregular i la naturalesa dels fets investigats, no es descarta que el jutjat pugui acordar mesures similars a les adoptades recentment en un altre cas de característiques semblants.

L’agressió es produeix tot just dos dies després de l’emboscada patida per una patrulla militar a la zona de Benzú durant la matinada del 27 d’agost. En aquella ocasió, segons la investigació, un grup d’entre 30 i 40 migrants va envoltar un vehicle de l’Exèrcit i va començar a llançar pedres contra els quatre militars que hi viatjaven quan es dirigien a un punt de vigilància.

L’atac va deixar diversos ferits i va provocar un ampli dispositiu policial que va culminar amb la detenció de dotze ciutadans marroquins. Aquest divendres, 11 d’ells van acceptar una condemna de dos anys de presó per un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat, pena que va ser substituïda per l’expulsió d’Espanya durant cinc anys. El dotzè detingut es manté en presó provisional després de negar la seva participació en els fets i rebutjar l’acord de conformitat.

ATME demana protecció per als militars

Després de conèixer-se la nova agressió, l’Associació de Tropa i Marineria Espanyola (ATME) ha expressat la seva «màxima preocupació» per l’ocorregut i ha traslladat el seu recolzament al militar ferit.

L’organització ha insistit en la necessitat que els membres de les Forces Armades comptin amb una protecció jurídica més gran i ha reiterat la seva reivindicació perquè els militars siguin reconeguts com agents de l’autoritat, de manera que les agressions contra ells rebin una resposta penal més contundent.

ATME també ha reclamat que es doti als militars desplegats a Ceuta de més mitjans de protecció i defensa per exercir les seves funcions amb més garanties de seguretat.

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L’associació ha alertat del desgast físic i psicològic que, segons el seu parer, està patint el personal militar destinat a la ciutat des de l’inici de la crisi migratòria. Per això, ha sol·licitat la posada en marxa de recolzament psicològic específic per als efectius desplegats, al considerar que es troben sotmesos a una pressió continuada derivada de les agressions, els incidents i la situació que viu actualment Ceuta.

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