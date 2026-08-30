Celebració castellera
Els Castellers de Vilafranca fan història al descarregar el primer pilar de 9 amb folre, manilles i puntals
Les quatre colles han demostrat un nivell excepcional en la primera ronda, descarregant els quatre castells de màxima dificultat amb gran solvència
Daniela Cabeza
La plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès ha viscut aquest diumenge una de les Diades de Sant Fèlix més emocionants dels últims anys. Les quatre colles han apostat des de l’inici per construccions de màxima dificultat, en una jornada marcada pels castells de gamma extra, els castells de deu, diverses caigudes i, sobretot, actuacions que ja formen part de la història de les colles.
La primera ronda ha sigut extraordinària: els quatre castells s’han descarregat. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha obert la diada amb un 4de9 sense folre, descarregat amb gran solvència. L’estructura ha pujat amb agilitat i la baixada, molt tranquil·la, ha provocat els primers grans aplaudiments de la plaça i els crits de «Vella, Vella i Vella». Ha sigut el cinquè 4de9sf de la temporada i el número 28 de la seva història.
La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha respost amb un 5de9 amb folre que, després d’una lleugera tremolor, ha aconseguit estabilitzar i descarregar entre els aplaudiments del públic. A continuació, els Castellers de Vilafranca han aixecat el primer castell de deu de la jornada, un 3de10 amb folre i manilles que ha pujat amb molta solvència. Al descarregar-lo, la plaça ha esclatat d’alegria i els verds han celebrat el tercer 3de10fm de la temporada.
La Colla Joves Xiquets de Valls ha tancat la ronda amb un altre 4de9 sense folre, descarregat davant d’una plaça completament entregada i acompanyada per una gran ovació. El balanç no podia ser millor: quatre construccions de màxima dificultat i les quatre descarregades.
Una segona ronda de màxima exigència
Sense gairebé temps per descansar, la segona ronda ha elevat encara més el nivell. La Vella ha afrontat el 4de10 amb folre i manilles i ha aconseguit carregar-lo, tot i que l’estructura ha cedit durant la baixada. Ha sigut el quart 4de10fm carregat de la seva història i el seu primer castell de deu de la temporada. Malgrat la caiguda, la plaça ha reconegut l’esforç amb una forta ovació.
La gran notícia ha arribat de la mà de la Jove de Tarragona. Els liles han descarregat el 3de10 amb folre i manilles, aconseguint el seu primer castell de deu de l’any i, a més, fent-ho per primera vegada en una Diada de Sant Fèlix. La celebració ha sigut un dels grans moments de la jornada.
Els Castellers de Vilafranca també han intentat el 4de10fm i han aconseguit carregar-lo, tot i que poc després ha cedit pel pis de cinquens. Ha sigut la seva primera caiguda de la temporada. La Joves, per la seva banda, ha completat un 2de9 amb folre i manilles després d’una pujada una mica lenta, però controlada.
En la tercera ronda, la Colla Vella ha descarregat un 4de9 amb folre i pilar després d’una execució molt treballada. La Jove ha sumat un altre gamma extra amb el 2de9 amb folre i manilles, mentre que els Castellers de Vilafranca han completat un 3de9 amb folre i pilar. La Jove ha apostat pel 2de8 sense folre, que ha arribat a l’aleta però finalment ha cedit.
Un final a l’altura de la diada
Els últims pilars han confirmat el caràcter històric de la jornada. La Vella ha descarregat un pilar de 8 amb folre i manilles després de patir especialment durant la baixada. Amb quatre gammes extra – 4de9sf, 4de10fm carregat, 4de9fp i pilar de 8fm –, tres descarregats, els vallencs han celebrat una actuació que consideren la millor de la seva història a Sant Fèlix.
La Jove de Tarragona també ha tancat la seva participació amb un pilar de 8 amb folre i manilles descarregat, completant quatre gammes extra descarregats: 5de9f, 3de10fm, 2de9fm i pilar de 8fm. Els liles han firmat així la millor actuació de la seva història i han sigut l’única colla que ha descarregat els quatre castells que havia portat a plaça.
Però la diada encara guardava una última sorpresa. Els verds han posat el colofó amb el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que han descarregat per primera vegada en la història del món casteller. La tensió de l’estructura ha donat pas a una explosió d’alegria a la plaça, amb els Castellers de Vilafranca celebrant la històrica fita entre aplaudiments, crits i abraçades.
Sant Fèlix 2026 acaba així amb una plaça de la Vila entregada i una jornada difícil d’oblidar: una primera ronda perfecta, grans apostes pels castells de deu i actuacions històriques que tornen a situar la diada vilafranquina entre les grans cites del món casteller.
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