MOBILITAT
Les obres del viaducte del Morrot costaran 9,5 milions
El Ministeri de Transports licita els treballs per corregir el deteriorament estructural de la infraestructura a la Ronda Litoral.
Judit Bertran
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible rehabilitarà el viaducte del Morrot, situat entre els quilòmetres 12,3 i 13,8 de la ronda Litoral (B-10), un tram especialment rellevant per a la mobilitat de la ciutat ubicat als peus de la muntanya de Montjuïc i que funciona com un dels punts crítics per a la circulació.
Les obres, licitades aquest mes d’agost per un import de 9,57 milions d’euros, contemplen com a principal objectiu corregir el deteriorament estructural del viaducte i recuperar les condicions necessàries per poder garantir-ne el funcionament i la durabilitat.
El projecte vol restituir tant les condicions estructurals com les funcionals, al mateix temps que es milloren la seguretat i la conservació d’una de les principals artèries viàries de Barcelona.
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Sant Antoni balla al ritme d'una multitudinària Diverbeach
- Un conegut actor de la saga «Harry Potter» visita el Museu d’Història dels Jueus de Girona
- Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts
- Les imatges del Diverbeach
- Si et passa això amb la cobertura del mòbil, revisa el banc: podries ser víctima d’un robatori
- Necrològiques del 29 d'agost de 2026
- Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors