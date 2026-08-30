NOU model
La meitat de bitllets senzills es pagaran amb targeta
L’ATM creu que, amb la implantació del nou pagament directe, el 45% dels viatges ‘només anada’ es pagaran així. Aquest sistema és per a l’usuari esporàdic.
Pau Lizana Manuel
Més de 33 milions de persones optaran per pagar el seu bitllet senzill en el transport públic de l’àrea de Barcelona directament amb la seva targeta de crèdit durant els dos primers anys de funcionament d’aquest nou sistema en què treballa l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), una vegada estigui desplegat. Així ho estima el mateix ens en l’última licitació que ha llançat per avançar cap al nou mètode de validació, tal com va avançar EL PERIÓDICO.
Dels càlculs de l’ATM es desprèn que, després de dos anys des de l’arrencada del sistema, fins al 45% dels bitllets senzills es compraran directament passant una targeta bancària per un dels lectors que avui dia validen els títols de la T-Mobilitat. En concret, l’ens calcula que el primer any de servei seran al voltant del 24% dels compradors d’un bitllet senzill els que optaran per fer-ho amb el nou mètode, i que el segon i el tercer any ho faran el 45%.
Es tracta, segons expliquen els mateixos plecs de licitació, d’una estimació "conservadora", i per això l’entitat deixa marge perquè sigui encara més gran la xifra real d’usuaris que paguin directament els seus bitllets d’un sol viatge amb metro, bus, tren o tramvia.
Després que aquest diari publiqués la notícia sobre els nous avenços en el pagament amb targeta, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va emfatitzar que el sistema està pensat per a "l’usuari esporàdic". La mateixa consellera va recordar que el període d’implementació del nou contracte, una vegada s’adjudiqui, és de tres mesos, i que l’empresa que es faci càrrec gestionarà i pilotarà el nou sistema durant dos anys, amb la possibilitat de sumar una pròrroga d’un any més.
Com ja va explicar aquest diari, el projecte no implica cap canvi en la política tarifària ni en el model de pagament per ús. La licitació actual no modifica les tarifes, no elimina les zones i no implanta el cobrament per quilòmetres: únicament permetrà pagar el bitllet senzill de cada operador amb una targeta bancària.
L’estimació que llança l’ATM permet a l’ens fer una idea del que suposarà que els usuaris esporàdics comencin a pagar amb la seva targeta bancària els bitllets senzills que, en principi, són competència directa de les empreses operadores com Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o TRAM, entre d’altres.
L’empresa que aconsegueixi el contracte, que s’ha d’encarregar de la gestió financera dels pagaments que es facin amb aquest nou model de validació, s’emportarà un 2% de comissió per cada targeta de crèdit utilitzada en els lectors o torns que fins ara només accepten la T-Mobilitat. Així, si no fallen les estimacions de l’ATM, amb el nou model de validació es recaptaran durant els dos primers anys fins a 58,5 milions d’euros.
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