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Investigació a gran escala

Més de la meitat dels adults acumula colesterol a les artèries

Un macroestudi descobreix que l’aterosclerosi és més freqüent del que es pensava i que es pot detectar per proves d’imatge.

Imatge d'una artèria amb plaques procedent de l'estudi REACT.

Imatge d'una artèria amb plaques procedent de l'estudi REACT.

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Patricia Martín

Madrid

L’ateroesclerosi, que és l’acumulació de greix, colesterol i d’altres substàncies a les artèries, és la principal causa d’infarts i ictus. Cada any moren prop de 20 milions de persones per malalties cardiovasculars i la majoria de les morts es deuen a aquesta patologia que, segons indica un estudi a gran escala, es comença a desenvolupar molt abans que apareguin els primers senyals. El treball revela que el 57,1% dels 16.000 participants en un dels estudis més grans realitzats fins ara pateix ateroesclerosi, malgrat no tenir cap símptoma ni haver sigut diagnosticat. Un volum més gran del que se sospitava.

Les dades indiquen que la malaltia és present –normalment de forma silent– fins i tot en adults molt joves. Aproximadament una de cada 13 persones d’entre 18 i 29 anys (7,6%) té acumulació en alguna artèria del seu cos, un percentatge que augmenta amb l’edat i es dispara a partir dels 60. A la franja d’entre els 60 i 70 anys el pateixen nou de cada deu.

L’estudi revela també importants diferències entre homes i dones. En els homes, comença a edats més primerenques, entre cinc i deu vegades abans que en les dones, on l’increment més acusat coincideix amb la menopausa, entre els 40 i 60 anys.

Canvi de paradigma

Però la feina no únicament implica una de les cartografies més impoortants portades a terme sobre la presència silent d’ateroesclerosi al llarg de la vida. L’objectiu últim de la investigació, anomenada REACT, és que les dades serveixin per canviar la pràctica clínica i que en lloc de calcular la probabilitat de malaltia cardiovascular a partir de factors de risc tradicionals, com la tensió, el colesterol o el tabaquisme, es detecti abans que provoqui símptomes amb proves d’imatge. És a dir, fer el pas cap a una medicina de precisió que identifiqui de manera precoç el problema, per actuar al més aviat possible.

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Per tot això, els seus primers resultats han sigut presentats aquest dissabte al Congrés de la Societat Europea de Cardiologia i publicats simultàniament a The New England Journal of Medicine, la revista que publica els estudis amb potencial per transformar la pràctica clínica.

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