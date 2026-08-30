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Mor atropellat per un cotxe un jove de 16 anys a Castelldefels i el conductor fuig

L'accident al barri de Lluminetes ha deixat dos ferits més i l'infractor ha estat detingut a casa seva

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ACN

Castelldefels

Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels (Baix Llobregat) per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la Policia Local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 00.05 hores al carrer 11, al barri de Lluminetes.

Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.

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Efectius de la Policia Local de Castelldefels, Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc de l'accident per atendre els afectats. La Policia Local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol als familiars i amics del jove de 16 anys mort.

Via: Regió7

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