El 68% de les morts per sobredosi del 2024 tenen lloc al domicili
El nombre de defuncions s’enfila fins a 308, el màxim de la sèrie històrica des del 2017
El 68% de les morts per sobredosi que es van registrar a Catalunya el 2024 van tenir lloc al domicili. Així ho revela el Departament de Salut, en el marc del Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, i ha precisat que en total es van notificar 308 defuncions al llarg de l’any, 215 de les quals d’homes i 93 de dones. Es tracta del valor més elevat de la sèrie històrica des del 2017, i que supera per primer cop els 300 traspassos. Un augment que Salut ha justificat per la introducció, en els darrers anys, de canvis metodològics com ara la incorporació de persones majors de 65 anys i de decessos amb alcohol o antidepressius com a única substància detectada.
Les dades del departament també han precisat que l’edat mitjana de les persones mortes era de 50,5 anys. Alhora, han ressaltat que el 80% de les morts hi havia implicada més d’una substància, sent l’alcohol, els hipnosedants i la cocaïna les més presents, amb presència de més del 50%. Pel que fa als opioides es van detectar en el 36% dels casos.
D’altra banda, en l’anàlisi també s’ha posat en relleu “l’elevada proporció” de diagnòstics de salut mental registrats, amb un 57% de les defuncions, especialment entre el sexe femení. Per això, des de Salut s’ha subratllat la importància d’incorporar una mirada de gènere, edat i salut mental en les estratègies de prevenció i atenció.
El departament que lidera Olga Pané ha recordat que la sobredosi és una causa de mortalitat que es pot prevenir i “revertir fàcilment si s’actua amb rapidesa”. Per això, ha fet èmfasi a seguir impulsant la formació de persones addictes a les drogues, professionals i entorns propers en la prevenció.
En aquest sentit, ha destacat la importància de disposar de la preparació necessària i accés a l’ús de la naloxona, un medicament que pot revertir l'abús d'opioides mentre arriben els serveis d’emergència.
Per una altra part, Salut disposa del Programa de Prevenció de Sobredosi que el 2025 va comptar amb 64 centres participants, va formar 1.119 persones i va distribuir 908 vials de naloxona. Des del 2009 aquesta iniciativa ha format 17.686 usuaris i ha repartit 18.119 vials.
En el marc de l'Estratègia per a la prevenció de la sobredosi en l'entorn penitenciari, impulsada per Salut i el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica durant el 2025, es van dur a terme 106 actuacions grupals i individuals d'informació, sensibilització i prevenció que van arribar a 1.337 interns.
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