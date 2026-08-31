Seguretat ciutadana
Els controls de patinets elèctrics a l’Hospitalet eleven a 502 els vehicles requisats el 2026
La Guàrdia Urbana ha retirat un 47,6% més d’aquests vehicles entre gener i agost d’aquest any que en tot el 2025
La meitat dels robatoris violents de l’Hospitalet de Llobregat es cometen en patinet i hi ha lladres d’entre 11 i 13 anys
El Periódico
La Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha superat aquest mes d’agost la xifra de 500 patinets elèctrics requisats durant el 2026. Amb els quatre vehicles retirats divendres 28 d’agost, en el marc del dispositiu policial Kanpai-Bastió desenvolupat conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, el balanç acumulat s’eleva fins als 502 vehicles de mobilitat personal (VMP).
«La dada representa un increment significatiu respecte a l’any anterior», reivindica l’Ajuntament de l’Hospitalet en un comunicat després que, durant tot el 2025, la Guàrdia Urbana requisés un total de 340 patinets elèctrics. Això significa que, quan falten quatre mesos per acabar l’any, ja s’han retirat 162 vehicles més, una xifra que representa un increment del 47,6% respecte a tot el 2025. «L’augment de les actuacions coincideix amb la intensificació dels dispositius policials i dels controls específics sobre els vehicles de mobilitat personal que es despleguen en diferents punts de la ciutat», insisteix el consistori.
A la segona ciutat de Catalunya, la retirada de patinets a la via pública no és una qüestió menor. Segons els Mossos d’Esquadra, en els últims anys, la meitat dels robatoris amb violència que es cometen als carrers de l’Hospitalet ho fan persones que van en patinet. Tot i que en els últims mesos la tendència delinqüencial ha anat a la baixa, durant els últims anys el municipi havia viscut diversos increments de la criminalitat consecutius. En aquests, els robatoris hi tenien una incidència especial, i sovint es cometien amb patinet elèctric, ja fos per perpetrar el delicte o per fugir després. Davant d’aquest marc, la retirada de patinets elèctrics busca contribuir a reduir els robatoris a la localitat.
Reduir la delinqüència
El control dels patinets elèctrics té, en aquest sentit, una doble finalitat. D’una banda, forma part de les actuacions de prevenció de la delinqüència, ja que en moltes ocasions aquests vehicles són utilitzats per facilitar la comissió de delictes contra el patrimoni, especialment estirades, robatoris i fugides ràpides després dels fets. D’altra banda, els controls permeten detectar i retirar de la via pública els VMP que incompleixen la normativa o poden representar un risc per a la seguretat viària.
A més dels controls de VMP que es realitzen en dispositius policials com Kanpai o Bastió, la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet i els Mossos d’Esquadra mantenen actiu el dispositiu Nimbus, centrat específicament en el control dels patinets elèctrics a la ciutat. «Nimbus permet intensificar la detecció de vehicles manipulats, patinets que incompleixen les condicions legals de circulació i altres conductes que poden comportar un risc per a la seguretat viària. Alhora, aquests controls tenen un vessant preventiu en matèria de seguretat ciutadana», segueix el text de l’Ajuntament.
Entre les circumstàncies que poden motivar una intervenció policial hi ha la circulació amb vehicles manipulats per augmentar-ne les prestacions, la manca dels requisits obligatoris per circular o altres incompliments greus de la normativa. Els vehicles requisats per aquests motius són traslladats al dipòsit municipal, on es mantenen fins que els titulars regularitzen la seva situació d’acord amb la normativa vigent o, si no es produeix aquesta regularització, són destruïts.
La Guàrdia Urbana de l’Hospitalet, apunta el consistori, continuarà intensificant els dispositius de control dels vehicles de mobilitat personal, tant a través de les actuacions generals de seguretat ciutadana com del dispositiu específic Nimbus, amb l’objectiu de prevenir la delinqüència, reforçar la seguretat viària i garantir una mobilitat més segura per al conjunt de la ciutadania.
Nova normativa
Els controls adquiriran encara més rellevància a partir de l’1 d’octubre del 2026, quan entrarà en vigor la reforma del Reglament General de Circulació. La nova regulació estableix un marc estatal més concret per als vehicles de mobilitat personal. Entre les principals novetats, s’estableix una edat mínima de 15 anys per conduir un VMP, l’ús obligatori de casc de protecció homologat o certificat i l’obligació de senyalitzar les maniobres amb el braç. També es reforça la prohibició de circular per les voreres i es mantenen restriccions de circulació en autopistes, autovies, travessies i determinades vies interurbanes.
La reforma estableix igualment que els usuaris de VMP que circulin de nit o en condicions de visibilitat reduïda hauran de portar almenys un element lluminós o reflector visible a una distància mínima de 150 metres. No obstant, l’obligació que el mateix VMP porti l’enllumenat encès també durant el dia no serà exigible fins a l’1 d’octubre del 2027.
La Guàrdia Urbana recorda també que la velocitat màxima establerta per als VMP és de 25 quilòmetres per hora i que els vehicles no es poden manipular per incrementar les seves prestacions. Igualment, està prohibit utilitzar el telèfon mòbil o auriculars durant la conducció i circular sota els efectes de l’alcohol o les drogues.
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