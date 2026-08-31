Tornada al col·le
Educació expedientarà tres treballadors de la conselleria pel fiasco de PISA i relleva la secretària general: «La responsabilitat està en el departament i així ho assumim»
El Govern aprovarà i anunciarà demà el relleu en la secretària general del Departament per afrontar «una nova etapa»
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Helena López
La consellera Esther Niubó ha iniciat aquest dilluns la roda de premsa de presentació de les mesures per al nou any acadèmic amb un sincer «no serà l’inici de curs que hauríem volgut i esperat». No ho serà per la vaga educativa que segueix convocada per al pròxim 8 de setembre i per la crisi de PISA, les diligències prèvies del qual ja han sigut tancades. L’informe proposa incoar expedient disciplinari a tres treballadors de la conselleria: dos per falta greu i una tercera per una infracció lleu per «actes i omissions» que constitueixen negligència. «No minimitzem la gravetat del que ha passat. Hi va haver persones que van estar a l’altura de la responsabilitat que tenien; les persones que tenien el deure de supervisar les proves no van estar a l’altura; la responsabilitat és al departament i així ho assumim. Per això faré un relleu a la secretària general del departament per afrontar la nova etapa», ha apuntat Niubó, que ha afegit que el relleu en la secretària general s’aprovarà i es donarà a conèixer demà.
El «problema» va afectar directament quins alumnes podien fer la prova i, per tant, la representativitat dels resultats. Catalunya va deixar fora de l’avaluació a més del 23% dels estudiants seleccionats, una proporció que multiplica per més de quatre el màxim del 5% admès per l’OCDE. Dels 2.545 alumnes de 15 anys pertanyents als 51 centres de la mostra, 591 no van arribar a examinar-se: sis per una discapacitat física, 493 per necessitats de suport relacionades amb dificultats «cognitives, conductuals o emocionals» i 92 per un domini insuficient de la llengua. A la pràctica, l’exclusió va apartar de PISA una part substancial de l’alumnat amb més dificultats, precisament aquell que també forma part de la realitat quotidiana de les aules. El criteri xoca amb la lògica de l’avaluació internacional i, el més important, amb les seves normes. PISA pretén mesurar al conjunt de l’alumnat, no només als qui estan en millors condicions per respondre a l’examen, per oferir una fotografia el més fidel possible del sistema educatiu. Una taxa d’exclusió d’aquesta magnitud no és, per tant, un simple desajust tècnic, sinó que invalida els resultats obtinguts, ja que no reflecteixen la realitat de les aules.
1.100 docents més al sistema
Catalunya començarà el curs amb 1.830 noves dotacions de personal – entre les quals 1.103 docents –, i 500 aules d’acollida més per a l’alumnat nouvingut que necessita recolzament educatiu, fins a arribar a les 2.141 [no semblen massa tenen en compte que les aules catalanes acullen de mitjana 9.000 alumnes nous cada mes].
Un reforç de recursos ja recollit en els acords del curs passat, amb el qual el Govern pretén millorar l’atenció a les aules i rebaixar la tensió amb els docents, amb la mirada posada a desactivar un conflicte que marca l’inici de curs: la vaga segueix convocada per al dia de la tornada a classe d’1,6 milions d’alumnes, i més de 1.300 centres públics es neguen a organitzar sortides i colònies com a mesura de pressió a la conselleria.
«Esforç majúscul»
«Per molt que alguns diguin, no ens trobem en el mateix punt que l’any passat. Comencem amb un acord amb tres dels cinc sindicats de la taula [CCOO, UGT i Aspepc] després d’un esforç majúscul de la conselleria», ha assenyalat Niubó, afegint que és el moment de demanar «confiança per revertir conjuntament aquesta situació». Per a aquest Govern hi ha una línia vermella molt clara, que és l ’aprenentatge del nostre alumnat. «Hem de ser capaços de fer conviure el dret a vaga, a la mobilitat i a l’educació», ha reiterat la consellera.
En l’apartat d’infraestructures, el Departament xifra en 257 milions d’euros la inversió prevista – un nivell que, ha remarcat Niubó, no s’arribava des del primer Tripartit, el 2008 –, i anuncia la posada en marxa de set nous edificis, a més de la instal·lació de sistemes de climatització i ventilació en un grapat [gairebé 400, ha detallat] d’escoles i instituts.
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