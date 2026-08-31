Futbol local
Leo Messi es vesteix del Cornellà per a l'inici de la temporada
L'astre argentí, propietari del club des de l'abril de 2026, ha compartit imatges familiars lluint l'equipació de l'equip
El Periódico
L'astre argentí Leo Messi ha aparegut a les xarxes socials vestint el verd de la UE Cornellà juntament amb els seus fills. Les imatges les ha difós el mateix club, que va ser adquirit per l'exestrella blaugrana l'abril d'aquest mateix 2026.
«L'arribada de Leo Messi obre una nova etapa en la història del club, amb l'objectiu d'impulsar el seu creixement esportiu i institucional, reforçar la seva estructura i continuar apostant pel talent. El projecte preveu una visió a llarg termini, amb un pla estratègic que combina ambició, sostenibilitat i arrelament», va apuntar la UE Cornellà, equip que actualment milita a la tercera RFEF, en un comunicat després de donar-se a conèixer la compra de l'entitat per part de Messi.
«Leo Messi i la seva família ja estan preparats per a l'inici de temporada. De Cornellà al món, cada vegada som més vestint de verd com Leo i amb ganes que comenci el nostre gran repte», ha reivindicat ara l'entitat esportiva, l'estadi de la qual està situat a molt pocs metres del camp del RCD Espanyol, també a Cornellà.
Des de l'adquisició de la UE Cornellà per part de Messi, també s'ha impulsat la creació d'un equip femení: «Una fita que marca l'inici d'una nova etapa dins del projecte esportiu i estructural de l'entitat». A més, la marca alemanya Adidas, que ja patrocinava Messi, també es va sumar al projecte de la UE Cornellà com a patrocinador tècnic. De fet, la marca alemanya ja vesteix tots els equips de la UE Cornellà, des del Primer Equip fins a la categoria Sub-12. Un acord que abasta tota l'estructura esportiva del club, inclosos el Filial i el primer equip femení.
Nova temporada, mateixos abonaments
Més enllà de les imatges de Messi i la seva família, el club apunta que afronta la temporada 2026-2027, la primera sota les regnes de l'argentí, com «un projecte engrescador amb l'objectiu de tornar a Segunda RFEF i continuar construint un futur del qual tota la nostra gent pugui sentir-se orgullosa». En aquesta nova etapa, l'entitat ha apostat així per mantenir el preu dels abonaments i, a més, «premiar la fidelitat de les persones que vulguin renovar-los».
L'abonament general té un preu de 60 euros, mentre que l'abonament infantil costa 30 euros. Els abonats de la temporada passada podran renovar fins al 15 de setembre amb un 10% de descompte, de manera que el preu de renovació de l'abonament general serà de 54 euros. La reserva de seient tindrà un cost addicional de 10 euros. Tots els abonaments inclouen l'accés als partits que el primer equip masculí disputi com a local, un 15% de descompte en la samarreta oficial i un 5% de descompte en la resta dels productes de la botiga del club.
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