Pressió migratòria
La policia intervé amb trets a l’aire per contenir els migrants que volen accedir al centre d’acollida ceutí de Loma Colmenar
La situació ha obligat a desplegar un ampli dispositiu policial, que ha fet càrregues per contenir les persones concentrades
EP
La Policia Nacional ha intervingut aquest dilluns al matí a Loma Colmenar, a
, després que centenars de migrants magribins que estaven acampats a l’exterior del recinte hagin intentat accedir a l’interior de forma massiva.
La situació ha obligat a desplegar un ampli dispositiu policial, que ha fet càrregues per contenir les persones concentrades i ha efectuat trets a l’aire dissuasoris amb l’objectiu de controlar la situació.
L’incident s’ha desencadenat després que alguns migrants hagin aconseguit entrar al recinte. L’accés d’aquestes persones ha provocat que els qui feia hores que feien cua a l’exterior hagin intentat avançar simultàniament, fet que ha generat una allau en què els mateixos migrants han acabat empenyent-se i enfrontant-se entre ells.
Davant l’augment de la tensió, els agents han intervingut per separar alguns dels concentrats i contenir la situació. Posteriorment, el dispositiu policial ha començat a desallotjar de la zona les persones que es mantenien a l’exterior del recinte, moltes després d’haver passat la nit al lloc.
La Policia Nacional ha tallat la carretera i ha desplegat efectius als accessos a Loma Colmenar per impedir que la concentració continués creixent. Els agents han intentat dispersar els migrants, que han hagut d’abandonar la zona amb les seves pertinences.
Trasllat des de la platja del Trampolín
L’origen d’aquesta concentració es troba en el trasllat de centenars de migrants des de la platja del Trampolín fins a l’esplanada de Loma Colmenar.
El Govern ha habilitat aquest espai per acollir part de les persones que es mantenien a la zona del litoral, però amb el pas dels dies altres migrants s’han desplaçat fins als voltants amb la intenció d’aconseguir accedir al recinte.
Aquest dilluns han pogut entrar al voltant de 400 persones, segons la informació facilitada sobre el dispositiu. Una vegada assolida la capacitat prevista, les persones que es mantenien a l’exterior han intentat accedir-hi igualment, cosa que ha acabat desencadenant els incidents.
L’esplanada s’ha convertit durant els últims dies en un campament improvisat. Els migrants hi han passat les nits, ocupant els voltants del recinte i estenent-se per la carretera d’accés. La concentració ha generat, a més, molèsties i conflictes als voltants de les zones residencials de Loma Colmenar i de l’Hospital Universitari de Ceuta.
La situació ha obligat a reforçar la presència policial a l’entorn per evitar que la concentració de persones a l’exterior acabi bloquejant per complet els accessos i per garantir la seguretat tant dels mateixos migrants com dels residents i treballadors de la zona.
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