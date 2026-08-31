Nova incidència
Restablerta l’alta velocitat després de més de deu hores tallada
La circulació de trens entre Barcelona, Girona i França es va paralitzar entre les 8.50 i les 19 hores al desprendre’s part d’una catenària a la Sagrera, cosa que va obligar a ressituar els afectats.
Jordi Ribalaygue
L’esfondrament d’una part la catenària a l’estació de la Sagrera va paralitzar la circulació de trens d’alta velocitat entre Barcelona i la província de Girona durant pràcticament tot el dia d’ahir, afectació que va interrompre també les connexions ràpides entre la capital catalana i ciutats franceses com París i Marsella. La incidència –la causa encara no està clara– va fer caure la tensió elèctrica a les vies. Adif va poder restablir el servei passades les set de la tarda, més de 10 hores després de detectar l’avaria.
El trànsit va quedar suspès a les 08.50 hores i va impedir la sortida de trens des de Barcelona i diverses arribades. A més, va obligar a ressituar viatgers en serveis de mitja distància i també en autocars amb destí a França, en una jornada de gran tràfec a l’estació de Sants per l’operació tornada després de les vacances d’agost.
Caiguda d’una catenària
Adif va apuntar que la interrupció va ser per la caiguda d’una part de la catenària, que va tallar el pas de trens d’alta velocitat entre Barcelona-Sants i Bifurcació Mollet, a la línia de Barcelona a Figueres i que enllaça amb la frontera francesa. El gestor ferroviari va informar abans de les 10 del matí que el seu personal estava reparant la catenària per intentar acabar "com més aviat millor".
Per la seva banda, Renfe va ressituar els viatgers de la línia Barcelona-Girona d’alta velocitat en trens de mitja distància en els dos sentits de la línia durant tot el dia i va esperar durant hores que Adif resolgués el greuge.
El contratemps no va afectar només Renfe, sinó tots els operadors que donen servei a la mateixa línia entre Barcelona i Girona. Així les coses, ahir a la tarda, l’operadora francesa Inoui va cancel·lar dos trajectes amb destinació a la Gare de Lyon de París. Un havia de sortir de Sants a les 15.17 hores, i l’altre, a les 16.24. El personal de l’empresa va informar els passatgers amb bitllet per a les 15.17 que no tenien opció de transport alternatiu i que havien de passar la nit a Barcelona. Els va emplaçar a tornar a l’estació avui a les 08.30 hores per agafar un tren doble. Alguns passatgers es van queixar que l’empresa no els costegés un allotjament a Barcelona i que els instés a reclamar els costos a posteriori.
En canvi, els viatgers amb bitllet a les 16.24 hores sí que van tenir autocar per viatjar fins a Perpinyà i allà fer transbord a un TGV fins a la capital francesa. És la mateixa opció que es va oferir als viatgers d’un tren de Ouigo fins a París, que va quedar aturat a Sants poc abans de les 9.30 hores i van reprendre el viatge en bus cap a les 12.45 hores.
Treballadors d’Inoui van al·legar que no hi havia prou autobusos disponibles per suplir tots els trajectes de tren cancel·lats. A part, Renfe va suprimir una ruta amb l’AVE fins a Marsella amb sortida a Barcelona a les 16.331 hores.
Poc abans de les 11, Adif va avisar que la sortida d’un tren de llarga distància es retardava 43 minuts a causa d’un robatori de cable a la Sagrera, però el missatge es va esborrar pocs minuts després. Adif va aclarir posteriorment que la causa de l’avaria encara no està confirmada. De fet, els Mossos d’Esquadra van assegurar que no consta que s’hagi produït cap furt de cablatge.
A l’estació de Sants, el personal de les diferents companyies van avisar de la incidència als viatgers que arribaven per agafar els d’alta velocitat. Empleats de Renfe els van explicar que podien agafar l’R11 com a alternativa o passar el control de l’alta velocitat i esperar fins que els trens reprenguessin la marxa.
Falta d’informació
El Jordi tenia previst agafar l’AVE fins a Girona a les 13.14 hores. No era conscient de l’avaria quan va passar el control. "No n’he rebut cap informació, preguntaré", responia en una conversa amb EL PERIÓDICO. Minuts després, el rètol indicava que el trajecte de l’AVE s’havia "suprimit" i que el passatge s’havia de dirigir a l’andana del regional R11.
Durant el migdia, els plafons de Sants comunicaven que s’havien suprimit les arribades dels trens d’alta velocitat procedents de Marsella i París.
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