Tornada al col·le a Catalunya
Educació es reunirà amb els sindicats de professors aquest dijous per intentar desconvocar la vaga del dia 8
Ustec avisa que la trobada «només tindrà sentit» si es posen sobre la taula «propostes noves, concretes, pressupostades i planificades»
Niubó relleva el seu número 2 i expedientarà tres treballadors de la conselleria després del fiasco de PISA: «La responsabilitat està en el departament i així ho assumim»
Catalunya suma 500 aules d’acollida i amplia el programa de detecció de necessitats educatives a 5è de primària
Helena López
La consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, ha defensat aquest dilluns, en la roda de premsa de presentació del nou curs, en què també ha anunciat la destitució de la seva número dos i de tres treballadors de la conselleria arran del fiasco de PISA, que Catalunya es mereix començar el nou curs «amb normalitat» després d’un curs anterior marcat «per moltes vagues». Niubó ha deixat clar que, tot i que entén i en molts casos «comparteix» les reivindicacions del personal educatiu, l’aprenentatge dels nens és «una línia vermella». Així, ha demanat que ni l’alumnat ni l’educació pública en surtin «perjudicats» i ha defensat compatibilitzar el dret a la vaga amb el dret a l’educació i a la mobilitat.
Amb la voluntat d’intentar teixir acords que permetin desconvocar la vaga convocada per al primer dia de classe, el 8 de setembre, pels sindicats Ustec i CGT; ha anunciat que aquest pròxim dijous es reunirà amb els seus dirigents. Abans, dimarts, Niubó es reunirà amb la resta de sindicats amb representació a la Mesa Sectorial (Aspepc, CCOO i UGT), amb els quals ja va signar acords el curs passat i que, per tant, no convoquen la vaga.
De fet, Niubó ha apuntat que, tot i que alguns «defensen el contrari», aquest curs no començarà igual que l’anterior, ja que arrencarà precisament amb l’execució de «dos grans acords» assolits amb CCOO, UGT i Professors de Secundària (Aspepc·sps). Aquests acords han suposat la introducció d’algunes millores que el professorat reclamava.
Així, Niubó ha destacat que l’esforç del Departament ha sigut «majúscul», amb la mobilització de 2.600 milions d’euros en aquests dos acords, que permetran incorporar a les aules «el reforç més gran de recursos» per enfortir el sistema i atendre millor les necessitats de l’alumnat. «Aquest Govern ha pres mesures, estem fent passos endavant i encara hem de fer més», ha apuntat.
Les xifres del curs
Segons dades d’Educació, el curs 2026-27 començarà amb un rècord de 2.141 aules d’acollida. La xifra representa mig miler més que l’any passat, que va tancar amb 1.640. Tal com va pactar la conselleria amb CCOO i UGT el març passat, les aules d’acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent.
D’altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, 1.103 més que el curs passat (+ 1,3%), malgrat que la xifra d’alumnes és pràcticament idèntica a la del curs 2025-26, amb un total de 1.604.988. En els últims cinc cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
A més dels docents, els centres comptaran aquest curs amb 4.564 dotacions corresponents a personal d’atenció educativa (+531) i 4.806 de personal d’administració i serveis (+196). Així, en total el curs començarà amb 94.422 dotacions professionals als centres educatius, 1.830 més que a l’inici del curs passat. A més, Educació preveu una inversió de 257 milions d’euros en infraestructures educatives, la xifra més alta des del 2008.
D’altra banda, Niubó també ha explicat que les substitucions per baixes durant el curs seran més àgils i que s’aconseguirà reduir substancialment el temps que es triga habitualment a trobar un substitut.
Decepció a Ustec
El sindicat Ustec, majoritari a l’escola pública catalana, s’ha mostrat «decebut» amb la compareixença de premsa de Niubó d’aquest dilluns sobre el curs escolar 2026-2027. Ha insistit que «no s’ha fet cap anunci nou» i ha concretat que, per exemple, la ràtio de 18 alumnes a les aules d’acollida és «absolutament desproporcionada». Per al sindicat s’hauria de situar «a partir de cinc» i en un màxim de deu per «atendre l’alumnat amb qualitat».
Així mateix, ha lamentat que la consellera «no hagi parlat» d’iniciatives com el desplegament complet de les dotacions d’educació inclusiva i del pla de desburocratització, l’abonament immediat del nou complement, el reconeixement i devolució del deute dels estadis, la convocatòria de les places pendents d’estabilització i les sortides i colònies dels docents, entre d’altres.
Quant a la reunió anunciada per la consellera per a aquest dijous amb USTEC i CGT – dos dels sindicats convocants de la vaga del 8 de setembre –, ha remarcat que «només tindrà sentit» si es posen sobre la taula «propostes noves, concretes, pressupostades i planificades». Alhora, ha valorat que Niubó mostri «disposició a reobrir les negociacions».
El coordinador de la secretaria d’acció sindical d’USTEC, Andreu Mumbrú, ha afegit que també s’hauria d’implicar el president de la Generalitat, Salvador Illa: «Seria un gest important». Mumbrú ha argumentat que Illa ja s’ha reunit amb metges, el sector primari, la pagesia i empresaris: «L’educació té prou rellevància perquè arribi a aquest acord per una educació inclusiva i en català», ha defensat.
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