districte 11
Barcelona torna a Sarajevo per impulsar la reconstrucció de Palestina
El Periódico
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dilluns que Sarajevo acollirà al novembre la tercera reunió entre tècnics catalans i palestins per a la reconstrucció de les ciutats de Gaza, Ramal·la, Betlem i Nablús, devastades pel conflicte amb Israel.
Així ho ha explicat aquest dilluns a Sarajevo, ciutat agermanada amb Barcelona i amb la qual té forts vincles des de la guerra dels Balcans, quan es va crear el Districte 11 per a la reconstrucció de la capital de Bòsnia i Hercegovina, a la qual fa un any li van prendre el testimoni les ciutats de Palestina com a onzè districte de la ciutat. "La pròxima reunió dels equips tècnics que estan desenvolupant els projectes de cooperació i reconstrucció de les ciutats de Palestina tindrà lloc justament aquí, a Sarajevo", ha destacat Collboni, en el marc d’un viatge institucional a la capital bosniana que també el portarà a les capitals de Polònia –Varsòvia– i d’Ucraïna –Kíev–.
"L’aprenentatge que vam fer a Sarajevo és el que aportarem ara a Palestina, especialment a Gaza, que ja està en marxa", va afegir l’alcalde després de reunir-se amb el seu homòleg de la capital bosniana, Samir Avdic."Sarajevo ha deixat de ser el Districte 11 de Barcelona i ho han passat a ser les ciutats de Palestina. Collboni ha recordat que durant aquest primer any uns 200 funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona "s’han prestat a col·laborar en els projectes de reconstrucció de les ciutats de Palestina", així com unes 60 entitats, col·legis professionals i experts de la capital catalana.
Gaza, des de zero
"La situació de Gaza és molt diferent. A Nablús o Betlem estem treballant en projectes de resiliència climàtica, de verd urbà o de la gestió de l’aigua. A Gaza la destrucció va ser total i és una ciutat que s’ha de reconstruir pràcticament de zero", ha puntualitzat.
La segona cita anunciada per l’alcalde serà el 24 i 25 de novembre a Barcelona, la primera Trobada d’alcaldes de ciutats mediterrànies, amb la presència d’una quinzena de municipis, entre ells, Gènova, Istanbul, Ramal·lah i Tànger. Amb aquesta visita, Barcelona també vol mostrar el seu recolzament al procés d’adhesió a la Unió Europea de Bòsnia, posant a disposició de Sarajevo les capacitats de les xarxes de ciutats com Eurocities, de la qual l’alcalde ostenta la seva vicepresidència, per a les transformacions i processos iniciats en aquest marc.
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