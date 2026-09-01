Tornada al col·le
L’error que moltes famílies cometen al començar el curs i que pot afavorir el bullying: «No et fiquis en embolics»
El psicòleg José Antonio Luengo insta els tutors a deixar clar des del primer dia que l’assetjament no tindrà cabuda a les aules i demana als pares que eduquin en la bondat i l’empatia
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Olga Pereda
La tornada al col·le comporta molt risc pel que fa al bullying es refereix perquè els victimaris escullen les seves víctimes durant les primeres setmanes del curs. Segons un informe de la Universitat Complutense i la Fundació ColaCao, a cada classe hi ha dos alumnes que són víctimes i, per cada dues aules, hi ha un assetjador. Frenar aquesta realitat i aconseguir que la tornada al col·le transcorri sense problemes depèn, entre altres factors, del paper que exerceixen els centres i les famílies.
A pocs dies de l’inici de curs, José Antonio Luengo, psicòleg sanitari i catedràtic de secundària a Orientació Educativa, demana que, sota el lideratge de l’equip directiu, els tutors dediquin temps durant aquests primers dies a parlar amb l’alumnat per deixar-li clar que el centre no tolerarà insults, rebutjos ni vetos. «No permetré que ningú faci mal a ningú» és una frase que recorda nens i nenes que estan en un lloc segur i que els adults constitueixen una xarxa de protecció i cura.
L’expert també recomana que el centre nomeni un grup d’alumnes grans perquè, amb certa freqüència, es passin per les classes dels més petits i els serveixin de far. «És una manera fàcil de fer que se sentin protegits i d’inculcar el valor de les cures», explica.
L’error de dir al teu fill «no et fiquis en embolics»
Autor del llibre ‘L’algoritme de la por, radiografia de l’assetjament escolar’ (Plataforma), Luengo també es dirigeix a les famílies, a les quals també aconsella asseure’s aquests dies a parlar amb els seus fills. «No et fiquis en embolics» és, segons la seva opinió, una frase que no serveix per lluitar contra el bullying. «L’estem educant en la insensibilitat i en l’ individualisme. Li estem dient que, si un dia veu un problema, miri cap a un altre costat», alerta el psicòleg i divulgador.
«La millor manera d’iniciar el curs és asseure’ns amb els nostres fills i explicar-los que han de ser bona gent i que, si veuen algú que pateix, l’han d’ajudar. Hem de transmetre que la bondat és valentia»
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«La millor manera d’iniciar el curs i prevenir futurs conflictes és asseure’ns amb els nostres fills i filles i explicar-los que han de ser bona gent i que, si veuen algú que pateix, l’han d’ajudar. La companyia, el grup i sentir-se acompanyat són essencials quan un està passant un mal moment», afegeix. «Hem de transmetre als nostres fills que la bondat és valentia», remarca.
Pares de maltractadors
Luengo demana també a les famílies que no es tanquin en banda si, al llarg del curs, reben una trucada de l’escola per informar-los que el seu fill està ficat en un embolic. «El teu fill pot ser víctima, però també victimari. I en els dos casos l’has d’ajudar. No val de res pensar que el teu fill no ha fet mal a ningú i que es tracta d’una exageració per part d’un altre nen», afirma. Mirar cap a un altre costat no serveix de res perquè el bullying no és una adversitat al camí, sinó «violència, crueltat, menyspreu i odi». La seva empremta es manté en l’edat adulta i duplica la possibilitat de patir trastorns psicòtics. «El bullying et deixa forats a l’ànima i, a llarg termini, és més nociu que el maltractament que puguis patir en mans d’un adult», destaca Luengo, vicepresident del Consell General de la Psicologia.
L’expert recorda les famílies que no hi ha un perfil concret d’agressor, més enllà d’unes característiques comunes: fa mal de manera intencionada i repetida algú amb qui hi ha un desequilibri de poder. Els seus motius es resumeixen en tres idees: perquè sí, perquè vull i perquè em dona prestigi. «L’agressor emprèn una perversa recerca de reconeixement i popularitat. Per això la importància que l’escola, des del primer dia de classe, recordi l’alumnat que no consentirà cap cas de violència i que les famílies també es mostrin obertes al diàleg i siguin un entorn segur».
Els cursos amb més risc
Els cursos amb més casos de bullying són els últims de primària (5è i 6è) i els primers d’ESO (1r i 2n). Especialment inquietant és el salt de l’escola a l’institut, on els xavals, envoltats de cares noves, afronten importants reptes socials que se sumen a les exigències acadèmiques de secundària. No obstant, l’assetjament entre iguals es dona cada vegada a edats més primerenques. «El que abans vèiem amb 13 anys ara ho veiem amb 8 o amb 9. ¿Quina societat estem construint?», es pregunta Luengo, que alerta del menyspreu que, en l’actualitat, pateixen valors tan importants com el sentit de comunitat i la pertinença al grup. «Sembla que avui l’únic que importa és l’individual. Els líders pertanyen a una espècie d’elit. Però, en realitat, el millor líder és el bondadós, el que veu una injustícia i aixeca la mà», conclou.
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