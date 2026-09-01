Tornada al col·le
Els 85.000 docents catalans s’incorporen avui als centres educatius amb la mirada posada en la vaga del dia 8
La consellera d’Educació s’ha reunit aquest dimarts amb els sindicats signants de l’acord de maig, i ha convocat dijous, per separat, Ustec i CGT, els convocants de la vaga
El Govern aprova el nomenament de Marta Clari com a nova secretària general de la Conselleria d’Educació i FP en substitució de Teresa Sambola, destituïda del càrrec després del fiasco de PISA
Niubó destitueix el seu número dos i obre expedient a tres treballadors d’Educació després del fiasco de PISA «La responsabilitat està en el departament i ho assumim»
El Govern fa pinya amb Niubó i avala la seva gestió de la crisi educativa: «Té total confiança, està prenent les decisions adequades»
Helena López
Comença el compte enrere per a l’inici del curs 26-27 amb la reincorporació aquest dimarts als seus llocs de treball dels 85.052 mestres i professionals del sistema, 1.103 més que el curs passat fruit de les últimes negociacions sindicals. Una tornada marcada per la convocatòria d’una vaga per al primer dia de classe que ara com ara sembla imparable malgrat la reunió prevista per a aquest dijous entre la consellera Niubó i Ustec, d’una banda, i la CGT, de l’altra, les dues principals organitzacions convocants de l’aturada.
Aquest dimarts també s’ha fet la primera reunió de la taula de seguiment del pacte educatiu –del qual Ustec i CGT se’n van desmarcar–, a la qual ha assistit la mateixa consellera per desitjar un bon curs als representants de CCOO, UGT i Professors de Secundària (Aspepc) i donar compte del compliment del «96 % del que es va pactar».
Crítiques per la falta d’experiència a l’aula
El Govern ha aprovat també aquest dimarts el nomenament de Marta Clari com a nova secretària general de la Conselleria d’Educació i FP, en substitució de Teresa Sambola, destituïda del càrrec després del fiasco de PISA.
Psicòloga i pedagoga social, la nova número 2 de Niubó era en l’actualitat gerent de l’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona. Entre les seves diferents responsabilitats en l’administració local, ha sigut responsable de Cultura del Districte de Nou Barris, gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona i gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona. Entre 2019 i 2023 va ocupar la gerència de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament, estructura de la qual depenia el Consorci d’Educació de Barcelona. Un perfil «molt de gestió» que no pocs docents veuen amb reticència, al no comptar amb experiència a les aules.
Plus de 700 euros anuals
En la roda de premsa per presentar el curs escolar 2026-2027, Niubó confessava aquest dilluns que no és l’inici de curs que haguessin volgut i esperat, «sobretot després de l’esforç fet el curs passat». Un esforç que la consellera va concretar en la creació d’un nou «complement de millora del sistema educatiu de Catalunya», un plus de 700 euros anuals per a tots els docents. Una part molt important del professorat considera aquest esforç insuficient, com reflecteix el rebuig del preacord de més de 39.500 docents, el 65,1% dels mestres i professors que van participar en la consulta organitzada per Ustec i la CGT per decidir si avalaven el pacte i mantenien les mobilitzacions. La majoria va optar per seguir amb les protestes «fins a aconseguir un canvi real». Per això la decisió d’intensificar el cicle de mobilitzacions i vagues i convocar una aturada el primer dia de classe.
El sentiment generalitzat als claustres que aquest dimarts s’han retrobat és que, més enllà de la pujada salarial aconseguida i malgrat que el Govern continua desplegant l’acord, amb prou feines perceben millores significatives en el difícil dia a dia a les aules. En aquest context, les 500 noves aules d’acollida anunciades els semblen insuficients.
El sindicat La Intersindical –organització que no participa en la mesa sectorial però forma part del comitè de vaga– ha cridat aquest dimarts a «buidar les aules» el dia 8, i situa el finançament del 6% del PIB, el blindatge del català i la derogació del decret de plantilles com a «condicions indispensables per a la pau social».
Segueix també dempeus la campanya per boicotejar les sortides i colònies, a la qual s’han adherit més de 1.300 escoles i instituts públics. Els professors asseguren que mantindran aquesta mesura de pressió fins que s’arribi a un acord «majoritari» que permeti resoldre «els problemes de fons de l’educació». La iniciativa preocupa les famílies gairebé tant com la vaga convocada per al primer dia de classe, especialment perquè algunes d’aquestes activitats, com les colònies de sisè de primària o el viatge de final de curs de 4t d’ESO, es viuen una sola vegada a la vida. Tot això en una jornada en què les famílies també han començat a rebre els correus electrònics amb el nom dels tutors dels seus fills.
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