La renovació del DNI s’encalla, sense dates fins a l’octubre
La Delegació del Govern a Catalunya assegura que treballa per evitar retards excessius en la tramitació dels documents.
Pau Lizana Manuel
La multiplicació de feina a les comissaries ha fet que aquests últims mesos s’hagi fet cada vegada més difícil trobar una cita per a la renovació del DNI o el passaport en pocs dies i a prop del lloc de residència. Les consultes fetes per EL PERIÓDICO mostren que bona part de les comissaries de Catalunya estan oferint automàticament aquests dies dates per a l’octubre. Les cites disponibles a l’aplicatiu de la Policia Nacional, no obstant, són molt volàtils i canvien molt en funció de l’hora i del dia de la consulta. Així, en alguns moments sí que apareixen data i hora per als dies immediatament posteriors a la consulta, tot i que aquests forats duren poc i moltes vegades són a ciutats amb poca població o en horaris de tarda.
La falta de cites la pateixen ciutadans com Anna Lozano, una mestra que fa dos mesos que mira de trobar cita per renovar el DNI del seu fill. Tot i que les vacances dels professors són llargues, quan va entrar a l’aplicatiu a finals de juny per poder fer el tràmit abans que comencés el curs escolar, es va trobar que ja no hi havia cites durant l’estiu. "Ara em surten hores soltes per a l’octubre o fins i tot el novembre, però en pobles als quals m’he de desplaçar", lamenta Lozano. I durant la seva jornada laboral.
Vist el panorama, aquesta mestra explica que ara entra cada dia al sistema per intentar agafar una cita de cara al mes de desembre, quan torna a agafar vacances. "No vull demanar festa o permís per perdre tres hores només per renovar un DNI", resumeix.
Amb més filosofia s’ho ha pres Samuel García, que al juliol va intentar trobar cita per renovar el DNI i el passaport. Dos tràmits que compten com dues cites a efectes d’agenda. No ha trobat res abans del 15 d’octubre i, de moment, va amb tots dos documents caducats. També Carlos Valls va estar en aquesta situació: el DNI li va caducar el maig passat i, quan va anar a demanar cita, l’hi van donar per a l’última setmana del mes d’agost.
Les consultes que ha fet EL PERIÓDICO donen fe de la dificultat per trobar data i hora. A més, certifiquen que les cites que apareixen com a disponibles són molt volàtils i canvien molt en funció del moment del dia en què es consulta. Així, per exemple, utilitzant la funció de cita ràpida –una opció que permet visualitzar quina és la primera cita disponible a cada comissaria seleccionada– i marcant totes les comissaries que hi ha a la demarcació de Barcelona, els resultats són molt diferents si la consulta es fa al matí o a la tarda.
Hores obertes
A les deu del matí del 26 d’agost, per exemple, totes les comissaries oferien cites per al mes d’octubre, excepte les de Vilanova i la Geltrú (que oferia dos forats per a l’endemà) i la del carrer de Balmes (quatre forats l’endemà). Aquell mateix dia, a les quatre de la tarda, era la comissaria del carrer de Trafalgar la que tenia dues hores obertes per atendre renovacions de DNI, mentre que la resta de dependències policials de tota la província no oferien data i hora fins a l’octubre.
Coses similars també passen a Lleida, Tarragona i a Girona.
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