Reunió amb els sindicats per intentar desconvocar la vaga
Helena López
La consellera Esther Niubó va defensar ahir que Catalunya "mereix" començar el nou curs "amb normalitat" després d’un curs anterior marcat pel conflicte gairebé permanent. Una cosa que ja dona per fet que no passarà, ja que la vaga de dimarts que ve sembla imparable. Niubó va voler deixar clar que, tot i que "entén i en molts casos comparteix les reivindicacions del personal educatiu", l’aprenentatge dels nens és "una línia vermella" i va demanar que ni l’alumnat ni l’educació pública en surtin "perjudicats". "El dret a vaga s’ha de compatibilitzar amb el dret a l’educació i a la mobilitat", va assenyalar.
Amb la voluntat d’intentar teixir acords que permetin desconvocar la vaga convocada per al primer dia de classe pels sindicats Ustec i CGT, Niubó va anunciar que dijous es reunirà amb els seus dirigents per separat. Abans, avui, Niubó mantindrà una trobada amb la resta de sindicats amb representació a la taula sectorial [Aspepc, CCOO i UGT], amb els quals ja va firmar acords el curs passat (amb la qual cosa no convoquen la vaga) i formen part de la taula de seguiment de l’acord, on es concreta la materialització del pacte. Ja de partida, l’estratègia de convocar els sindicats per separat no convenç ni Ustec ni la CGT, les dues organitzacions de la taula sectorial convocants de l’aturada, que reiteren que la solució al conflicte passa per convocar el comitè de vaga, una cosa que no entra en els plans de la conselleria.
Esforç "majúscul"
Niubó va apuntar que, tot i que alguns "defensen el contrari", aquest curs no començarà igual que l’anterior, ja que arrencarà precisament amb l’execució de "dos grans acords" assolits amb CCOO, UGT i Professors de Secundària (Aspepc). La consellera va destacar que l’esforç del departament ha sigut "majúscul", amb la mobilització de 2.600 milions.
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