Conflicte enquistat
«Seguim amb la vaga indefinida»: els treballadors de les biblioteques de Barcelona reprenen les protestes i reclamen millors condicions
Els manifestants denuncien horaris que dificulten la conciliació i demanen equiparar les seves condicions a les de la resta del personal municipal
INICI DEL CONFLICTE |
La vaga en els serveis públics de Barcelona amenaça de prolongar-se fins a la visita del Papa
POSTURA MUNICIPAL |
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Àlex Rebollo
Els treballadors de les biblioteques de Barcelona han començat el curs amb la mateixa fam de reivindicació amb què van iniciar les protestes el mes de maig passat. Al voltant d’una quarantena de persones, convocades per la plataforma Defensem Biblios Barcelona, s’han concentrat aquest dimarts 1 de setembre al costat de la Sagrada Família per fer que s’escoltin les seves reivindicacions i pressionar l’Ajuntament de Barcelona perquè actuï i avanci en les negociacions.
«Hem volgut visibilitzar que estem en una situació que no és de normalitat, és de conflicte. Portem tres mesos amb vaga indefinida. No hem resolt el conflicte, seguim amb negociacions estancades amb l’Ajuntament i hem volgut visibilitzar que tenen un problema en biblioteques i que esperem que ho resolguin», ha explicat Pau Solsona, delegat de la CGT al Consorci de Biblioteques de Barcelona, davant la mirada de la marabunta de turistes que, com cada dia recorre les places i carrers adjacents al temple que va dissenyar Antoni Gaudí. Segons els organitzadors de la protesta, aquest dimarts al matí han tancat 36 de les 41 biblioteques de Barcelona. S’han mantingut obertes les de Collserola, Barceloneta, Zona Nord, Vila de Gràcia i Montserrat Abelló.
Des del 26 de maig, quan va començar la vaga diària indefinida, no s’ha pogut garantir amb normalitat l’obertura dels equipaments i la prestació dels seus serveis habituals. Aquest estiu, aproximadament una de cada quatre biblioteques ha hagut de tancar per falta de personal suficient per mantenir l’atenció al públic. La situació amenaça d’allargar-se durant l’arrencada del nou curs. Sobre noves negociacions i reunions, Pau Solsona ha apuntat que no hi ha noves dates sobre la taula: «Suposo que la seva estratègia és desgastar-nos i que passi el temps. Nosaltres seguim amb la convocatòria de vaga indefinida i veurem com avança».
El delegat sindical de la CGT ha explicitat també que el dia 14 de setembre celebraran una nova assemblea en la qual es decidiran els passos a seguir. A més, el dia 18 d’aquest mateix mes ja han confirmat que se sumaran a la protesta conjunta que protagonitzaran totes les biblioteques públiques del conjunt de Catalunya.
«El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l’ajuntament defensen els drets de vaga i mobilització de totes les seves persones treballadores, però no les actuacions vandàliques que se n’han derivat en algun cas», apunta per la seva banda el consistori. La mateixa administració municipal assenyala que l ’activitat ordinària a les biblioteques durant la vaga indefinida iniciada el maig d’aquest any s’ha mantingut al llarg del període, amb un 70% dels equipaments oberts.
Adhesió a l’acord de condicions municipal
Entre altres qüestions, els manifestants reclamen «respecte, reconeixement del sector i una millora de les condicions laborals» per a aquest servei que, recorden, és un dels més ben valorats per la ciutadania. Les protestes es desenvolupen en el marc de les negociacions per a l’adhesió de les biblioteques de Barcelona al nou acord de condicions de l’Ajuntament de Barcelona 2025-2028, firmat pels tres sindicats majoritaris al consistori (CCOO, CSIF i UGT) amb el govern municipal de l’alcalde Jaume Collboni. Des del maig, els sindicats CGT, Intersindical i Ábacos van anunciar protestes i van reclamar entaular converses amb el consistori per obtenir més recursos per als serveis públics.
L’executiu municipal insisteix que des del febrer s’han fet tretze reunions amb l’objectiu d’arribar a un acord d’adhesió al conveni de l’Ajuntament de Barcelona. El consistori explica que proposa una jornada de 35 hores setmanals per a les 482 persones de la plantilla, la funcionarització del conjunt del personal i un nou model horari amb torns de matí o tarda i un dia setmanal de jornada partida. També planteja integrar el personal tècnic bibliotecari al conveni municipal, amb una millora retributiva del 8% que elevaria el seu salari brut anual a 42.866 euros, més antiguitat i complements per treballar en dia festiu. A aquestes condicions se sumen, segons l’executiu local, les millores socials, de conciliació, promoció interna i retributives previstes al conveni municipal.
Solsona insisteix que els moviments del consistori no són suficients i que, entre altres qüestions, els treballadors demanen «una equiparació de les nostres condicions amb les de la resta del personal municipal». «Al final som un servei públic i tenim dret a tenir aquesta equiparació, tant retributiva com de condicions», ha apuntat el líder sindical.
Reclamacions
Les propostes del consistori no convencen el comitè de les biblioteques, que assegura que les negociacions fins ara no han permès resoldre les seves principals demandes. Los trabajadores denuncian que su organización del tiempo dificulta especialmente la vida personal y familiar. Parlen de torns rotatius de dilluns a diumenge, amb torns de matí i de tant que poden prolongar-se fins a les 20.45 hores, feina els caps de setmana i jornades partides de fins a 11 hores. També assenyalen que, de mitjana, treballen 18 dies més a l’any que una persona amb una jornada de cinc dies a la setmana. Demanen a més un increment salarial per recuperar poder adquisitiu, més personal i una actualització dels estàndards de les biblioteques públiques.
Més enllà d’aquestes qüestions, els treballadors reclamen un plus per l’atenció directa al públic, al considerar que assumeixen funcions que van més enllà de les tasques bibliotecàries, com ajudar els usuaris amb tràmits administratius. També denuncien situacions de violència verbal i física i demanen un protocol específic davant les agressions i un registre d’incidències.
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