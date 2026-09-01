Previsió meteorològica
Temps a Catalunya demà dimecres: Calor a Barcelona i nova pujada de les temperatures a la comunitat autònoma
Els primers escenaris per al setembre, l’octubre i el novembre apunten a una estació més calorosa del normal
Patricia López Avilés
Catalunya afronta un inici de mes calorós i amb temperatures a l’alça. Després d’un final d’agost amb valors per sota dels 30ºC en general, el setembre ha començat amb un nou repunt dels termòmetres, malgrat coincidir amb l’inici de la tardor meteorològica.
Tot i així, com assenyala el Meteocat, l’agost ha estat el mes més càlid registrat a la comunitat autònoma, amb anomalies mensuals de més de 3,5ºC en punts com la Catalunya Central.
Malgrat aquests darrers dies de treva climàtica, aquest dimarts la calor ha estat la protagonista de la jornada en gran part del territori català. A les zones de Ponent, les màximes han superat els 33ºC, i al litoral central la xafogor s’ha deixat notar al llarg del dia.
Tornen les nits tropicals
De cara al dimecres, s’espera una nova pujada generalitzada de les temperatures, causada per la influència d’una dorsal anticiclònica de les Azores. El sol serà present durant tot el dia excepte pel pas d’algun interval de núvols a les Terres de l'Ebre i al Pirineu Oriental, on podria caure alguna precipitació puntual.
Malgrat això, els valors continuaran pujant i les màximes oscil·laran entre els 29ºC i els 34ºC, tot i que en alguns punts es podrien superar fins i tot els 37ºC. A més, el vent bufarà fluix durant tot el dia, afavorint la sensació de calor. Així mateix, les nits tropicals tornaran al litoral de Barcelona i Tarragona, de manera que costarà agafar el son.
Una tardor amb més pluges
I és que, després que aquest estiu s’hagi registrat com el més càlid de la història a Catalunya, segons les anàlisis del Meteocat, s’espera que la tardor segueixi en la mateixa línia. Els primers escenaris per al setembre, l’octubre i el novembre apunten a una estació més calorosa del normal, però també més humida.
Les zones del Mediterráneo podrien registrar durant aquests mesos més precipitacions de les habituals per a aquesta època. A més, s’espera que puguin caure pluges torrencials i que es formin danes a causa de les altes temperatures que el mar ha registrat durant tot l’estiu.
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