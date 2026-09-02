Així funciona la hipoteca inversa: informació per decidir
L’habitatge es pot convertir en una font d’ingressos addicional que ajudi a complementar l’estalvi i millorar la capacitat econòmica durant la jubilació
La Maria té 79 anys. Viu sola al pis de València on va criar els seus dos fills i al qual va dedicar gairebé trenta anys d’hipoteca. Avui l’habitatge està completament pagat i val molt més que quan el va comprar. Tanmateix, la seva realitat quotidiana és una altra: la pensió li serveix per cobrir les necessitats bàsiques, però li queda molt ajustada per pagar una cuidadora unes hores al dia, adaptar el bany o viatjar de tant en tant per visitar els seus nets.
Com molts jubilats, la Maria té patrimoni, però poca liquiditat. Aquest és precisament l’escenari per al qual va néixer la hipoteca inversa, un producte que encara té molt recorregut a Espanya i que permet convertir part del valor d’un habitatge en ingressos sense necessitat de vendre’l ni d’abandonar el domicili. Una fórmula que comença a guanyar protagonisme en un país on la riquesa es concentra, sobretot, en el totxo.
Un patrimoni immòbil
Durant dècades, comprar un habitatge va ser la principal forma d’estalviar de les famílies espanyoles. Mes a mes, quota rere quota, milions de persones van arribar a la jubilació amb un immoble lliure de càrregues. Avui, aquest patrimoni representa la major part de la riquesa de moltes persones grans. Segons les dades que maneja Santander Mapfre Hipoteca Inversa*, el 75 % de l’estalvi dels espanyols està concentrat en béns immobles i el 85 % dels majors de 65 anys té un habitatge totalment pagat. Tanmateix, el 75 % depèn exclusivament de la seva pensió i un 37 % reconeix que arriba amb dificultats a final de mes. La paradoxa és evident: es disposa d’un patrimoni important, però no sempre dels diners necessaris per gaudir d’una jubilació més còmoda o afrontar despeses imprevistes.
Tornem al cas de la Maria. El seu habitatge està valorat en 420.000 euros. No el vol vendre perquè vol continuar vivint-hi i, a més, li agradaria que els seus fills tinguessin la possibilitat de quedar-se amb l’habitatge. El que necessita no és obtenir una gran quantitat de diners de cop, sinó disposar d’un ingrés mensual que complementi la seva pensió. Amb una hipoteca inversa, una entitat financera pren l’habitatge com a garantia i comença a lliurar-li una quantitat periòdica de diners. És el funcionament exactament oposat al d’una hipoteca tradicional.
Si quan va comprar la casa era ella qui tornava cada mes un préstec al banc, ara passa el contrari: és l’entitat qui li va abonant una renda periòdica mentre el deute va augmentant a poc a poc amb els lliuraments de diners i els interessos. La Maria continua sent propietària de l’habitatge i hi pot residir fins al final de la seva vida. No ha de tornar el préstec ni els interessos mentre visqui. Quan mori, seran els seus hereus els qui decidiran què fer: tornar el deute i conservar l’habitatge, vendre’l per cancel·lar-lo o buscar una altra fórmula de finançament. Per prendre aquesta decisió disposen d’un termini de nou mesos i, segons explica l’entitat, durant aquest període el deute no genera interessos. A més, reben suport tant si opten per vendre l’immoble com si prefereixen mantenir-lo dins de la família.
Les preguntes que convé fer-se
Els experts coincideixen que la hipoteca inversa no és un producte per a tothom. La normativa estableix que els titulars han de ser propietaris de l’habitatge i tenir almenys 65 anys, tot i que Santander Mapfre* considera que acostuma a ser especialment adequada a partir dels 75. L’habitatge ha de ser la residència habitual, estar lliure de càrregues, tenir un valor superior a 150.000 euros i trobar-se en una zona amb un mercat immobiliari dinàmic i estable. Cada operació, a més, s’estudia de manera individual.
Però potser la recomanació més important no té a veure amb els números.
I tot i que la llei no obliga a implicar-hi els hereus, l’entitat financera i l’asseguradora consideren que haurien de conèixer l’operació des del primer moment i fins i tot participar en l’assessorament independent previ a la contractació. De fet, en moltes ocasions són els mateixos fills els qui busquen informació perquè volen que els seus pares disposin de més recursos sense haver d’abandonar el seu habitatge.
Aquesta transparència evita malentesos futurs i facilita que tota la família entengui com afectarà l’operació la futura herència.
Un assessor independent abans de decidir
Una altra de les garanties del producte és que la contractació exigeix un assessorament independent. Aquest professional analitza si la hipoteca inversa és adequada per al client, n’explica les implicacions i emet un informe que posteriorment rep el notari juntament amb la resta de la documentació.
Per als especialistes, aquesta fase és essencial perquè una hipoteca inversa no s’ha de contractar únicament per augmentar els ingressos, sinó després de valorar la situació familiar, el patrimoni, les necessitats futures i les alternatives existents.
Una decisió patrimonial
Cada vegada vivim més anys i això obliga a replantejar com utilitzar el patrimoni acumulat durant tota una vida. L’habitatge ha deixat de ser únicament un llegat per convertir-se, en alguns casos, en un recurs capaç de finançar una jubilació més llarga i amb més qualitat de vida. La hipoteca inversa no és una solució universal ni substitueix una bona planificació financera. Però per a persones com la Maria pot representar alguna cosa més que un ingrés mensual: la possibilitat de continuar vivint a la casa de sempre amb més tranquil·litat econòmica, sense renunciar a la propietat i deixant que la família decideixi més endavant quin serà el futur d’aquest patrimoni.
*Producte contractat amb Santander Mapfre Hipoteca Inversa E.F.C., S.A. N.I.F A09641549 i comercialitzat per Banco Santander, S.A. i Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Finançament subjecte a l’aprovació prèvia de l’entitat prestadora.
Per obtenir informació sobre el producte, les seves condicions i les obligacions per al client i els seus hereus, es pot consultar la pàgina web www.santandermapfrehipotecainversa.es o la xarxa d’oficines de Banco Santander i de Mapfre. El sol·licitant té dret a rebre assessorament independent.
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