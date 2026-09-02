Catalunya tanca l’estiu més càlid amb tres graus per sobre de la mitjana
Guillem Costa
L’estiu meteorològic del 2026 és el més càlid registrat a Catalunya, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La temperatura mitjana del conjunt del territori durant el juny, el juliol i l’agost es converteix en la més elevada mai mesurada des que hi ha registres (període 1991-2020). L’anomalia respecte a la mitjana és de 3,0°C en més del 80% de Catalunya. I en algunes zones, com el Pirineu occidental, la plana de Vic i altres punts de l’interior, l’anomalia de la temperatura de l’estiu ha superat els 4,0°C.
D’aquesta manera, se superen els estius del 2022, el 2023 i el 2025, que eren els més càlids fins ara. "La temperatura màxima durant el dia ha sigut la que més ha contribuït a aquest caràcter extremadament càlid de l’estiu, tot i que la temperatura mínima nocturna també s’ha mantingut molt elevada", assenyalen els experts del Meteocat. Pel que fa a la calor nocturna, precisament s’han comptabilitzat 59 nits tòrrides (la temperatura nocturna no baixa de 25°C) a Barcelona.
Durant el dia, destaquen les 20 jornades amb temperatures iguals o superiors als 40°C en alguna estació de la xarxa del Meteocat. La ciutat de Lleida, per exemple, ha acumulat 15 dies de calor extrema per sobre dels 40°C.
Tot i que a tota la xarxa no hi ha dades constants anteriors al 1991, sí que existeixen molts punts de mesurament històrics amb més de 75 anys de dades. "En aquests punts, també s’ha confirmat que aquest ha sigut l’estiu més càlid de la sèrie, cosa que demostra que el comportament de les temperatures ha sigut generalitzat", detallen des del servei.
A més de les temperatures elevades, l’estiu ha sigut molt sec a bona part de Catalunya, amb l’excepció del Camp de Tarragona, que va patir episodis de precipitacions localitzades i molt abundants a l’agost.
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Obren a una masia aïllada de Beget un negoci de cultiu i disseny amb flors de temporada
- Necrològiques del 31 d'agost de 2026
- Una àvia de 70 anys, la persona amb més aura de Blanes
- 48 hores perquè Quique Cárcel tanqui la plantilla del Girona
- Necrològiques de l'1 de setembre de 2026