Aquest 24 de setembre
Les colles castelleres de Tarragona i Barcelona seran les primeres a provar el nou casc de seguretat a les diades de la Mercè
Dotze colles estrenaran el nou model de casc i un protector facial complementari en una prova pilot que marcarà l'inici de la seva implantació progressiva
Les colles castelleres treballen en un nou casc amb la col·laboració de Sant Joan de Déu
Jan Magarolas
El món casteller ha posat data a l'estrena del nou casc de seguretat i al protector facial complementari per a la canalla de les colles: serà el dijous 24 de setembre, en el marc de les diades de la Mercè que se celebren a Tarragona i a Barcelona. En total, doncs, seran els infants de 12 colles les que provaran aquests nous models, les quatre colles tarragonines i les vuit barcelonines.
La nova protecció és fruit d'un llarg procés de treball conjunt entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), que és l'òrgan que agrupa el centenar llarg de colles castelleres que hi ha al món; l'empresa NZI, que fabrica els cascs castellers des de la seva implementació, el 2006; i l'Hospital Sant Joan de Déu, que des del novembre de 2025 col·labora en el disseny final i en l'optimització de les talles.
Tant el nou casc casteller com el protector facial complementari, un element que fins ara no existia, han estat dissenyats per a la canalla que ocupa el pom de dalt de les estructures castelleres. En funció de cada castell, aquest pom de dalt pot estar format per entre 4 i 12 persones. En el cas dels pilars, només és una persona, l'enxaneta.
En període de proves
Els nous elements, segons ha revelat aquest dimecres la CCCC, seran presentats oficialment el 18 de setembre. Pel que fa al casc, té l'objectiu de millorar la fixació i l'adaptació a totes les mides de cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral. Mentre que la incorporació del protector facial semirígid, de poliestirè expandit (el mateix material del qual està fet el casc), pretén cobrir les celles, el pont nasal i els pòmuls. El protector facial s'ha dissenyat des de l'inici perquè sigui compatible amb l'ús del casc i es planteja com un complement voluntari.
Les diades escollides per iniciar aquestes proves seran les de la Mercè del dia 24 de setembre, durant les festes majors de Tarragona i de Barcelona. La diada de la Mercè a Tarragona, que a més inclou la singular tradició del pilar caminant, començarà a les 13:00 hores a la plaça de les Cols, amb la participació dels Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, dins de la programació de les festes de Santa Tecla.
La diada de la Mercè a Barcelona també començarà a les 13:00 hores, a la plaça de Sant Jaume, amb la participació de les vuit colles de la ciutat: els Castellers de Barcelona, els Castellers de la Sagrada Família, els Castellers de la Vila de Gràcia, els Castellers de Sants, els Castellers de Sarrià, els Castellers del Poble Sec, la Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample i la Colla Castellera Jove de Barcelona.
La incorporació del nou casc es farà de manera progressiva i gradual. Durant un període de transició, el nou model de casc i l’actual conviuran, ja que l’actual casc casteller ha demostrat ser un element de protecció eficient. En cap cas, asseguren des de la CCCC, no es planteja la retirada immediata dels cascs actuals, sinó una evolució progressiva cap al nou model.
El món casteller evoluciona
El projecte ja venia destacat dins la campanya 'Evolucionem', presentada per la CCCC a l'inici de la temporada 2026 i centrada en l’evolució del fet casteller sense renunciar als orígens. Per a la Coordinadora, la millora de la seguretat i prevenció, especialment per la canalla, respon "a un procés continuat de revisió, no a un canvi radical: el casc actualment en ús, vigent des de 2006, no ha registrat cap cas de lesió cranioencefàlica greu des de la seva implementació". No obstant això, l'organisme va considerar oportú valorar una ampliació de la zona de protecció.
"Cada millora en els equipaments de protecció és el resultat d'anys de feina conjunta amb persones expertes en medicina i disseny, i, sobretot, d'escoltar les colles. El casc que arriba a les colles és fruit de mesos i mesos de treball, de proves amb desenes de canalla de diferents colles que han estat protagonistes directes dels diferents prototips que s’han anat treballant fins a arribar al model definitiu", diu Sílvia Simó, responsable de l’Àrea mèdica i de salut de la CCCC.
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