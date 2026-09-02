El Govern tanca files amb Niubó i en defensa la gestió
Sara González
Que el Govern difongués ahir una fotografia del president Salvador Illa caminant al costat de la consellera d’Educació, Esther Niubó, abans de començar la reunió del Consell Executiu no és casual. La seva voluntat, explicitada tot seguit verbalment, era traslladar que, tot i que no s’hagi pogut desconvocar la vaga de docents de dimarts vinent, primer dia de tornada a les aules, i que l’escàndol de les proves PISA s’hagi saldat amb el cessament de la número dos del departament, la consellera té el suport ferri d’Illa. "Confiança total en la direcció política de Niubó i en les decisions que està prenent, que són adequades", va defensar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que va traslladar que, per més que l’oposició i els sindicats assenyalin el desgast de la consellera en aquesta crisi que no veu el final i que fins i tot hi hagi qui en demani la dimissió, Illa la mantindrà al capdavant del departament. Ja abans de les vacances va quedar clar que, a part del relleu a Drets Socials, per ara està descartada una remodelació que vagi més enllà.
Tot i que a la Generalitat reconeixen que la crisi educativa és un dels principals maldecaps en aquest inici del nou curs polític, consideren que el rumb ja està marcat amb el muntant de 2.700 milions compromesos per reduir ràtios, apujar salaris, augmentar aules d’acollida, sumar efectius al sistema o millorar les infraestructures.
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