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Internament en règim tancat per als dos menors detinguts per la mort d’un home a Manresa

S’ha decretat tractament terapèutic en un dels dos casos

L'indret on s'ha localitat el cadàver amb el dispositiu policial

L'indret on s'ha localitat el cadàver amb el dispositiu policial / x

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ACN

ACN

Manresa

La secció de menors del tribunal d’instància de Barcelona ha acordat l’internament en règim tancat per als dos menors detinguts per la mort a punyalades d’un home a Manresa la matinada del dimarts. En un dels casos s’ha decretat tractament terapèutic. La qualificació provisional dels fets és d’homicidi, segons ha informat en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La fiscalia havia demanat per als dos joves internament en règim tancat.

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