L’accés a La Meva Salut s’haurà de fer a través de l’idCAT a partir del 2027
Alguns ciutadans consideren que la desaparició de l’ús de la contrasenya aprofundirà en la bretxa digital de la gent gran i eleven les seves queixes a la Síndica de Greuges.
Beatriz Pérez
La Meva Salut, l’aplicació del sistema sanitari català on els pacients poden demanar cites mèdiques, veure resultats de proves o fer consultes, canviarà el seu sistema d’accés. A partir del gener del 2027, els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l’idCAT mòbil, el sistema que serveix per identificar-se digitalment davant de l’Administració catalana i que funciona com una clau digital: n’hi ha prou d’introduir el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella.
La contrasenya deixarà d’estar disponible progressivament durant els pròxims mesos, però a partir del 15 de setembre ja no serà possible obtenir-ne una de nova. Les contrasenyes actuals continuaran funcionant fins que caduquin, però no se’n podrà obtenir una de nova en cas de perdre-la o un cop hagi caducat. A partir del gener del 2027, l’accés a La Meva Salut serà únicament a través de l’idCAT.
Alguns pacients, que ja han posat les seves queixes a la Sindicatura de Greuges, denuncien que aquesta nova fórmula dificulta l’accés a La Meva Salut a la gent gran. "La majoria de fills amb pares grans els gestionem les cites i el pla de medicació per La Meva Salut. ¿Com ho fem ara?", critiquen alguns usuaris a la xarxa social X sobre l’assumpte. "Aquesta nova fórmula mostra zero sensibilitat per les persones grans i les dependents", afegeixen.
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