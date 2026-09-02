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Sabadell subministrarà per primer cop aigua regenerada als municipis veïns

La ciutat aprova un conveni de col·laboració amb l’ACA i l’AMB per definir una nova connexió des de Riu-sec que doni servei a Sant Cugat i Cerdanyola.

Sabadell subministrarà per primer cop aigua regenerada als municipis veïns

Sabadell subministrarà per primer cop aigua regenerada als municipis veïns / JOAN CORTADELLAS / EPC

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Clàudia Mas

Sabadell

Les pluges han donat un respir després dels anys més durs de sequera, però a Sabadell no volen que la recuperació de les reserves d’aigua serveixi per aparcar les inversions que va deixar com a lliçó l’emergència hídrica. La ciutat prepara ara un salt inèdit: per primera vegada, la seva xarxa d’aigua regenerada travessarà el terme municipal per abastir directament localitats veïnes. La Junta de Govern Local de Sabadell ha aprovat un conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per estudiar i definir la futura connexió de l’estació depuradora i regeneradora d’aigües de Sabadell Riu-sec amb Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès.

Connexió directa

El projecte haurà de concretar el traçat d’una nova canonada que permeti portar l’aigua regenerada produïda a Sabadell fins als dos municipis. La infraestructura també donarà servei al Centre Direccional de Cerdanyola i al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tots dos àmbits amb una activitat elevada i demanda de recursos.

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"És la primera vegada" que Sabadell planteja subministrar aigua d’aquesta manera directament a altres municipis, explica el primer tinent d’alcaldia, Eloi Cortés (PSC). Fins ara, assenyala, usuaris d’altres localitats es podien desplaçar fins als punts habilitats per carregar aigua regenerada, però la nova infraestructura suposarà connectar directament la xarxa sabadellenca amb els municipis veïns. El conveni aprovat permetrà redactar el projecte constructiu i determinar com es connectarà el sistema de bombeig existent a Sabadell amb la nova conducció. L’actuació preveu, a més, la construcció d’un dipòsit de distribució al turó de Sant Pau. Les obres, un cop definit i aprovat el projecte, seran executades per l’AMB i finançades per l’ACA amb cofinançament metropolità.

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