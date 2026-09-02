Successos
Localitzat el cadàver d’un nadó embolicat en una bossa en un bloc de la Mina
Els Mossos d’Esquadra han trobat el cos sense vida dins d’un embolcall ensangonat al replà d’un bloc
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Jordi Ribalaygue
Barcelona
El cadàver d’un nadó ha sigut localitzat embolicat i abandonat aquest dimecres dins d’un bloc del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El cos sense vida s’ha trobat en un replà d’una de les comunitats del bloc del carrer Llevant.
Els Mossos d’Esquadra han rebut avís de la troballa d’una bossa ensangonada dins d’una escala de l’edifici. Els agents s’han personat i, al destapar l’embolcall, han trobat el cadàver d’un nadó.
La comitiva judicial s’ha dirigit al lloc dels fets. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació, sense que constin detinguts de moment.
- Tres homes n'agredeixen un altre a Girona per robar-li el mòbil i descobreixen un dels lladres amagat entre escombraries
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Segueix el final del mercat de fitxatges: última hora del Girona, Segona Divisió i les grans lligues
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- Una àvia de 70 anys, la persona amb més aura de Blanes
- Montilivi pot veure l’equip amb més valor de mercat de Segona
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)