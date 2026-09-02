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Localitzat el cadàver d’un nadó embolicat en una bossa en un bloc de la Mina

Els Mossos d’Esquadra han trobat el cos sense vida dins d’un embolcall ensangonat al replà d’un bloc

Vista del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.

Vista del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. / MANU MITRU

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Jordi Ribalaygue

Barcelona

El cadàver d’un nadó ha sigut localitzat embolicat i abandonat aquest dimecres dins d’un bloc del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El cos sense vida s’ha trobat en un replà d’una de les comunitats del bloc del carrer Llevant.

Els Mossos d’Esquadra han rebut avís de la troballa d’una bossa ensangonada dins d’una escala de l’edifici. Els agents s’han personat i, al destapar l’embolcall, han trobat el cadàver d’un nadó.

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La comitiva judicial s’ha dirigit al lloc dels fets. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació, sense que constin detinguts de moment.

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