Presentació de Santa Tecla
600 anys de foc i pirotècnia
La festa major de Tarragona comptarà amb actuacions extraordinàries dels Diables i el Drac de Sant Roc, a més de les cites més emblemàtiques i tradicionals del calendari.
Jan Magarolas
Gairebé sense temps després de les passades festes de Sant Magí, el calendari festiu de Tarragona marca l’arribada de la festa major de Santa Tecla, que aquest any serà del 15 al 24 de setembre. Durant nou dies, més de 500 actes: així ho ha presentat aquest dimecres l’Ajuntament de Tarragona, en un programa en el qual el foc serà el protagonista indiscutible gràcies als 600 anys de presència de la pirotècnia a la ciutat, així com a l’aniversari rodó dels Gegants Moros.
L’acte s’ha portat a terme a la Casa de la Festa amb l’excusa de comptar amb la presència de les figures dels Gegants de la ciutat, protagonistes del cartell i de la imatge gràfica d’aquest any. Una ubicació que, a més, ha sigut recentment objecte de polèmica per part de les entitats del Seguici Popular, després que les pluges torrencials del 24 d’agost provoquessin importants goteres a l’equipament on es guarden i s’exposen els elements festius. En aquest sentit, la regidora de Cultura de l’Ajuntament, Sandra Ramos (PSC), ha assegurat que les peces es troben "en el mateix estat" que abans de les inundacions i que no hi ha hagut conseqüències.
Entre la programació presentada avui, que tindrà inici aquest mateix dimecres amb els actes previs, tot i que el dia 15 de setembre dins del programa, destaquen les propostes musicals i la forta presència de les activitats organitzades per les entitats. En total, 513 actes explicats en un programa de més de 100 pàgines, i amb els dies grans del 21 al 24 de setembre, amb les celebracions més multitudinàries i tradicionals, com el Pregó, la Baixada de l’Àliga, les diades castelleres, la Professó i el Correfoc.
De la mà del Ball de Diables de Tarragona i del Drac de Sant Roc, aquest any se celebraran els 600 anys de foc festiu a la ciutat, a partir de la documentació trobada del segle XV d’una primera referència a l’‘entremès’ de Sant Miquel. Per això, la pirotècnia tindrà una especial rellevància en aquesta Santa Tecla, començant per una actuació commemorativa dels Diables infantils a l’ermita de la Mare de Déu de la Salut, el 13 de setembre.
Les ‘a propviles’ a l’antiga tindran una especial rellevància. El dia 19 també hi haurà una sortida especial dels Diables per recuperar el vincle amb la Societat Cultural La Artesana, entitat d’ideologia liberal democràtica que va gestionar el ball entre 1876 i 1886. Aquesta actuació recrearà l’ambient de les sortides dels Diables al segle XIX, respectant la configuració de l’època, sense Llucifer, Diablessa ni timbals. El Drac de Sant Roc organitzarà una cercavila de foc a l’antiga el dia 17 amb pirotècnia a l’estil primitiu i una representació excepcional de la llegenda de Sant Jordi. Aquest any, la 42a Mostra de Folklore Viu, organitzada pel Ball de Serrallonga, tindrà la figura de Joana de Serrallonga i el paper de la dona en la cultura popular com a teló de fons.
Un any més, la música en tots els seus sentits tindrà un paper essencial dins del programa de Festes, tant en el seu vessant més popular i tradicional, amb actuacions de gralles i la presència dels grups de cultura popular, com amb els grans concerts preparats. Xavier Gonzàlez, tècnic de Cultura de Tarragona, ha explicat que els dies amb els principals concerts seran el 12, el 19 i el 22 de setembre, quan hi haurà simultàniament 7, 8 i 4 escenaris diferents repartits per la ciutat, respectivament.
Propostes musicals
En aquest sentit, el parc del Francolí repetirà aquest any com un espai important de les festes i amb l’objectiu de descentralitzar els actes. El dia 18 hi haurà allà unes actuacions especials amb Fades i Svetlana; i el dia 19 actuaran el grup tarragoní Sodi, Buhos i Les Gamberres. També Sensoria i altres propostes tindran el parc del nord de la ciutat com a ubicació. Un dels plats forts de la programació musical serà la tornada, després de l’èxit de l’any passat, de la revetlla de bandes. Aquest any, amb la participació de les dues bandes de Carlet (País Valencià), al costat de la Banda Unió Musical de Tarragona, que protagonitzaran una ‘batalla’ musical amb les peces més actuals, però també amb els pasdobles més festius. Gonzàlez ha especificat la singularitat d’aquest acte, "ja que difícilment les dues bandes de Carlet, una població de 15.000 persones, es posen d’acord per tocar juntes".
Finalment, després de la polèmica per la ubicació de l’espai de Barraques, l’espai del passeig de les Palmeres serà ocupat els dies 18, 19 i 22 de setembre per una fira d’entitats i talent de la ciutat, amb propostes de l’Associació Cultural Unió Arts Escèniques i altres entitats.
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