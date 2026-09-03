Crim a Manresa
Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
Els atacants van abordar Carles Vilajosana una estona després que l'home els separés quan es discutien amb un altre grup
El cop que ha suposat la mort violenta de Carles Vilajosana a Manresa s'estén per múltiples àmbits. Més enllà de la solidaritat institucional i de la mobilització ciutadana, el crim té múltiples dimensions humanes. I una d'elles afecta alguns dels formadors que, en el passat, havien treballat amb els menors d'edat implicats en l'homicidi, ja que tenien una relació d'amistat amb la víctima.
Vilajosana, que en el moment dels fets es dedicava a la jardineria, era molt popular a la ciutat i part de la comarca del Bages. Per la seva edat (45 anys), interessos i trajectòria vital, havia coincidit amb educadors dels nois que ara estan sent investigats per la seva presumpta relació amb l'apunyalament fatal, al carrer i de matinada.
Abans d'aquest desenllaç, el mateix damnificat havia intentat separar els quatre menors que el van atacar mortalment d'un altre grup amb el qual s'estaven barallant. Quan van tornar a coincidir, es va perpetrar l'homicidi, segons han explicat els testimonis als Mossos d'Esquadra.
L'historial dels arrestats i d'alguns dels seus amics inclou múltiples conflictes, antecedents policials, dificultats familiars i discontinuïtat en l'educació. De moment, dos integrants del col·lectiu, de 15 i 16 anys, ja estan privats de llibertat, i els seus companys, identificats i perseguits.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Regió7
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- Xavi Espart m’esgota
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- Tinc crisis diàriament, no puc ni anar en bici
- El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja
- Necrològiques del 2 de setembre de 2026
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable