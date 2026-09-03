SEGURETAT ciutadana
BCN aconsegueix presó provisional per a un lladre amb 34 condemnes
Es tracta de la primera resolució judicial en què s’acorda una mesura cautelar demanada per l’Ajuntament de la capital catalana a partir de la nova llei de multireincidència.
Manuel Arenas
L’Ajuntament de Barcelona ha fet pública una resolució judicial pionera en matèria de multireincidència delictiva. Es tracta de la presó preventiva per a un home, que va ser detingut el 26 d’agost per la Guàrdia Urbana, que acumulava 34 condemnes fermes per delictes contra el patrimoni. La singularitat de la decisió, a càrrec del Jutjat de guàrdia de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Barcelona, rau en el fet que és la primera a la capital catalana que acorda la mesura cautelar de presó provisional demanada pel consistori en virtut de la nova llei de multireincidència, que va entrar en vigor l’abril passat.
L’administració local qualifica aquest precedent de "rellevant", ja que és la primera vegada que s’aplica a Barcelona la nova via legal que permet que les entitats locals exerceixin l’acció penal pels delictes de furt previstos en el Codi Penal. És una alternativa que no existia fins ara i per la qual van pressionar diversos alcaldes catalans, especialment els de la segona corona metropolitana de Barcelona.
Detingut a la platja
El lladre al qual s’ha decretat presó preventiva va ser detingut dimecres passat a la platja del Somorrostro per un presumpte delicte menys greu de furt. Davant aquests fets, la Unitat d’Investigació de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en coordinació amb el Grup d’Intel·ligència i Anàlisi de Dades dels Mossos d’Esquadra, va analitzar el perfil delinqüencial del detingut i va proposar als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona la personació del consistori com a acusació. El detingut va passar a disposició judicial el 27 d’agost i es va incoar un procediment de diligències urgents davant el jutjat de guàrdia corresponent.
El jutjat ha apreciat que els fets poden ser considerats com un tipus agreujat de furt per multireincidència i que, atès l’alt risc de reiteració delictiva, resulta necessària l’adopció de la mesura cautelar de presó provisional. Tant el ministeri fiscal com l’Ajuntament de Barcelona ja han presentat els respectius escrits de qualificació provisional, qualificant els fets com un delicte menys greu de furt comès en grau de temptativa.
D’acord amb el perfil delinqüencial, que va ser elaborat pels especialistes dels Mossos d’Esquadra en el marc del pla Kanpai de lluita contra la delinqüència persistent a Catalunya, el detingut presentava "un alt risc de reincidència", asseguren fonts municipals de Barcelona, tenint en compte l’acumulació d’un gran nombre de condemnes fermes per delictes contra el patrimoni al llarg de la seva trajectòria delictiva. A més, els delictes es van produir de manera reiterada "en una mateixa zona de la ciutat de Barcelona", apunten fonts municipals.
Impacte en la convivència
Durant el judici, els serveis jurídics de l’Ajuntament de Barcelona van sol·licitar que s’acordés la presó provisional, tenint en compte el risc de reiteració delictiva i l’impacte significatiu que aquests fets "generen en la convivència i en la percepció de seguretat de la ciutadania", pondera el consistori, que també posa el focus en la seva "afectació directa" als comerços i l’activitat econòmica.
La decisió judicial va en la línia de les reclamacions fetes per l’associació Arc Metropolità de Barcelona, que està integrada per grans ciutats de la segona corona metropolitana com ara Sabadell, Terrassa i Mataró, que es va marcar "esprémer al màxim" totes les possibilitats de la nova regulació. "Valorem la llei molt positivament perquè ens dona instruments contra la multireincidència", van assenyalar en el seu moment els alcaldes de Mataró i Sabadell, els socialistes David Bote i Marta Farrés, respectivament.
La modificació legal aborda un dels buits legals que més frustració generava als cossos policials i els governs municipals: des d’ara, els furts deixen de ser tractats com fets aïllats quan existeixi reincidència, cosa que permet que els delinqüents habituals s’enfrontin a penes d’entre un i tres anys de presó.
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