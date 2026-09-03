Mobilitat
Caos de trànsit a Barcelona: tallada totalment la ronda Litoral per un accident i cues quilomètriques a l’AP-7 a Cerdanyola
La B-10 està totalment tallada en sentit Llobregat a l’altura del Morrot, amb cues que arriben fins a Sant Adrià de Besòs
A l’AP-7, un vehicle incendiat provoca llargues retencions a Cerdanyola del Vallès
La passatgera d’una motocicleta mor en un xoc contra un cotxe a l’A-27 a Valls
El Periódico
La primera setmana de setembre ha tornat a portar embussos i accidents en hora punta a les carreteres de Barcelona. Aquest dijous al matí, un accident ocorregut a l’altura de Montjuïc ha obligat a tallar totalment la ronda Litoral (B-10) en sentit Llobregat.
El tall afecta la calçada a l’altura del Morrot i està provocant un col·lapse en tota la via, amb retencions al llarg de tot el seu traçat en sentit sud. Segons el Servei Català de Trànsit, les retencions superen els 10 quilòmetres i arriben fins a Sant Adrià de Besòs.
Cues a l’AP-7 al Vallès
A aquest problema se suma una altra incidència important a l’ AP-7, a l’altura de Cerdanyola del Vallès. Un vehicle s’ha incendiat aquest matí i està provocant retencions de més de 13 quilòmetres en sentit sud.
Davant aquesta situació, es recomana als conductors prendre vies alternatives per evitar les zones afectades.
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