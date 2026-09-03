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A TARRAGONA

Capturat el líder d’una banda colombiana que va massacrar set persones

Les autoritats colombianes i la Policia espanyola coordinen la detenció de Castrillón Arango, àlies ‘Pirry’, que era buscat per la Interpol.

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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El Periódico

Bogotà

Jhonatan Alexander Castrillón Arango, àlies Pirry, va ser capturat a Tarragona acusat de ser autor intel·lectual de la matança de set persones ocorreguda el 2024 al municipi de Rionegro (nord-oest de Colòmbia), va informar dimarts passat el president colombià, Abelardo de la Espriella, segons Efe.

"Alias Pirry, amb 22 anys de trajectòria criminal, és assenyalat com a autor intel·lectual de la matança de set treballadors d’una finca a Rionegro, Antioquia, el juny del 2024. A més, coordinava el tràfic internacional d’estupefaents cap a Europa, principalment a Espanya, França i Itàlia", va detallar el mandatari al seu compte de la xarxa X.

Castrillón Arango era buscat amb la circular vermella d’Interpol per les autoritats colombianes en coordinació amb la Policia espanyola, que el va capturar dimarts a Tarragona. De la Espriella va afirmar que el detingut és el "segon capitost del grup terrorista La Mesa", una banda criminal que opera a departament d’Antioquia, i que té antecedents per "homicidi, fabricació, tràfic i transport d’armes de foc, i concert per a delinquir".

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Per aquest crim van ser condemnats el maig de l’any passat tres acusats més: Fredis Jesús Borja Guerra (25 anys de presó), Felipe Osorio Álvarez (23) i María Camila Rendón (23).

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