VIATGE OFICIAL
Collboni reforça la cooperació amb Kíiv davant l’ofensiva per part de Rússia
El Periódico
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha justificat des de Varsòvia la seva decisió de continuar la missió institucional de l’Ajuntament de Barcelona a Kíiv. Acompanyat per l’alcalde de Varsòvia, Rafał Trzaskowski, durant una visita a una promoció de vivenda assequible a la capital polonesa, ha reiterat la motivació del viatge que l’ha portat a Sarajevo, Varsòvia i, finalment demà, Kíiv: "El que pretén l’actual ofensiva de Rússia amb l’increment dels atacs és aïllar la ciutat de Kíiv i que els europeus afluixem el nostre recolzament, però ho aconseguiran és exactament el contrari, però ho aconseguiran exactament; per això mateix Barcelona serà allà, com va ser a Sarajevo fa 30 anys quan ningú més hi anava".
L’alcalde també s’ha referit a les circumstàncies que envolten el seu desplaçament, i que han obligat a reduir la delegació: "Som conscients de l’increment de les hostilitats i que haurem d’extremar les precaucions, però és més important que mai que Barcelona estigui a Kíiv per enviar el missatge que no estan sols".
Ple extraordinari
L’escalada de violència per part de l’Exèrcit rus ha portat l’alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, a convocar demà un ple extraordinari de denúncia, al qual ha convidat l’alcalde Collboni qui, de manera excepcional, intervindrà en la sessió plenària davant els regidors i regidores kievitas. A més, s’aprofitarà per realitzar la firma del nou acord de col·laboració entre les dues ciutats de cara a incrementar els canals de cooperació humanitària oberts des de l’inici de la invasió.
Durant aquest dimecres, l’alcalde Collboni ha mantingut una trobada bilateral a Varsòvia amb el seu homòleg polonès, Rafał Trzaskowski. La cita ha permès reafirmar els llaços històrics d’amistat i cooperació entre les dues capitals, en el que ha suposat la primera visita oficial d’un alcalde barceloní a aquesta ciutat de l’Europa Central. Van acordar impulsar un front per exigir davant les institucions europees un paper més actiu de les ciutats en la governança de la Unió, a més d’accés directe als fons comunitaris per a l’habitatge. Aquest és un dels reptes immediats dels municipis europeus de cara a la negociació del Marc Financer Plurianual (2028-2034) i davant la futura Affordable Housing Act europea, que ciutats com Barcelona i Varsòvia estan abordant des de la plataforma Mayors for Housing.
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