Investigació oberta
Ingressen en un centre de reclusió els detinguts pel crim de Manresa
El jutge considera provisionalment els menors autors d’un homicidi. Mossos pròxims al cas creuen que l’autor de l’acció sabia que podria causar un dany d’extrema gravetat.
Els agents saben que en l’atac a la víctima hi havia un grup format per diversos joves
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Un ganivet clavat al pit. Perforació del cor. Una mort molt ràpida. Així s’hauria produït l’atac a Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, pare de dos bessons, que va morir dimarts a la matinada apunyalat a Manresa. A la capital del Bages s’havia celebrat el correfoc, amb ball posterior a la plaça Major. Era l’últim dels actes multitudinaris de la festa major. Els Mossos d’Esquadra consideren que la incisió al pit indica que "va ser feta amb molt mala intenció". En aquests moments de la investigació no s’atreveixen a afirmar rotundament si hi havia la voluntat de matar, però sí que es va fer amb la intenció i la consciència de fer molt mal. "Una punyalada al pit pot ser mortal amb una alta probabilitat", van assegurar fonts del cos consultades per aquest diari.
Ahir a la tarda es va saber que la Fiscalia de Menors havia sol·licitat l’internament cautelar en règim tancat dels dos detinguts. I l’Ajuntament de Manresa va anunciar que es personaria com a acusació popular contra els autors del crim. En un dels casos, es tractava d’un internament terapèutic. En aquests moments, l’acusació provisional és d’homicidi.
Els dos detinguts, tots dos menors i nascuts a Catalunya, un de família marroquina i l’altre de família catalana, tenen antecedents policials per robatoris violents. Els Mossos estan treballant en la investigació i podria ser que pròximament realitzin noves detencions. S’està avançant en el procés d’identificació del grup. Saben que en l’atac a la víctima hi havia un grup format per diversos membres, tots ells joves.
A aquestes altures, els investigadors encara desconeixen les causes del crim. Se sap, no obstant, que el grup de menors implicat estava protagonitzant baralles poc abans de l’atac mortal i s’ha d’aclarir en quin context van acabar agredint la víctima, segons fonts policials. Els mateixos Mossos van demanar "prudència" a l’hora de fer especulacions sobre com es va originar l’atac.
Un dels joves detinguts, de 15 anys, va ingressar en un centre de menors al maig, acusat de robatori violent, temptativa d’homicidi i lesions. Va agredir amb una arma punxant un cambrer d’un bar de Manresa. El company, el que podria ser l’autor material de l’apunyalament de dimarts, de 16 anys, feia un mes que havia sortit d’un centre de menors, segons va explicar El País.
Els dos joves detinguts eren habituals d’una casa ocupada. El primer, a més d’agredir un cambrer amb un tornavís, havia sigut detingut per tres robatoris amb violència i per robar un cotxe i conduir-lo sense carnet. A l’altre detingut, la policia el relaciona amb robatoris de motos i d’un telèfon mòbil. Tots dos es movien en ambients de delinqüència.
En les hores transcorregudes des que es van conèixer els fets, ha anat creixent la indignació i la petició que s’apliquin mesures judicials als autors del crim. A Manresa i a Castellnou de Bages, on residia Carles Vilajosana, centenars de persones es van concentrar al matí i a la tarda.
Sentència "estrepitosa"
Des de la plaça Major, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, afirmava en la concentració del migdia que la societat ha fallat "estrepitosament" quan "menors són capaços de cometre assassinats". Més de 200 persones es van concentrar a la plaça, en un acte que l’alcalde va presidir al costat de qui havia sigut parella del mort, amb qui tenia els dos fills. En la concentració també hi havia familiars de Vilajosana i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
En la concentració de la tarda, a Castellnou de Bages, l’alcalde, David Canyadó, va anunciar que el govern té la voluntat d’impulsar un acord perquè el camp de futbol municipal porti el nom de Carles Vilajosana. Davant el centre cívic es van reunir desenes de persones.
Ahir a la tarda, a Manresa, va tenir lloc la manifestació amb més assistència. Uns centenars de persones van marxar des de la plaça de Neus Català fins a la plaça de l’ajuntament. La convocatòria no tenia autoria, però en la part davantera hi havia membres del grup Aliança Catalana. A l’arribar a la plaça, es va desplegar una gran pancarta en la qual es demanava la dimissió de l’alcalde Marc Aloy.
L’últim acte de solidaritat amb la víctima va ser una freqüentada encesa d’espelmes que es va celebrar ahir a la nit al barri de Les Escodines. Hi van assistir més d’un miler de persones. Durant el dia d’ahir també es van succeir les intervencions públiques. La consellera d’Interior, Núria Parlon, preocupada per la creixent crítica xenòfoba, va destacar que els dos detinguts pel crim de Manresa "són nascuts a Catalunya".
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