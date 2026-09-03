Novetats a l’app
La Meva Salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització
La directora de l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut avança a EL PERIÓDICO com operarà, a partir del gener del 2027, l’aplicació. La conselleria fa marxa enrere en el seu pla inicial de deixar de generar contrasenyes noves el 15 de setembre.
El canvi va generar queixes per por que agreugi la fractura digital i dificulti l’accés de gent gran
Beatriz Pérez
L’app mòbil La Meva Salut, a través de la qual els catalans poden demanar cites mèdiques, veure resultats de proves o consultar el facultatiu, funcionarà, des del gener del 2027, com Netflix: l’usuari podrà triar si entrar en la seva sessió o en la d’un familiar –que ho hagi autoritzat prèviament– per gestionar a aquest últim els tràmits mèdics. Així ho va avançar a EL PERIÓDICO la directora de l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut (CatSalut), Elisenda Serra.
«No deixarem ningú fora», insisteix Serra, que surt així al pas de l’enrenou que s’ha produït al transcendir que la Conselleria de Salut canviarà l’accés a La Meva Salut, l’app de referència del sistema sanitari català i que utilitzen 3,4 milions de ciutadans.
L’anunci del canvi d’accés va generar queixes entre els usuaris –alguns fins i tot les van presentar davant la Síndica de Greuges–, preocupats perquè el nou sistema agreugi la fractura digital i dificulti l’accés a les persones grans o compliqui les coses per als familiars que ajuden aquestes persones.
Des de Salut van explicar que, per tal de complir la normativa europea, a partir del gener del 2027 l’accés a l’app ja no serà a través d’una contrasenya, sinó mitjançant l’idCAT Mòbil, el sistema que serveix per identificar-se de manera digital davant de l’Administració catalana i que funciona com una clau digital.
Problema: tenint en compte que la contrasenya és fixa –té una validesa d’un any–, l’idCAT és un codi que canvia cada cop que l’usuari accedeix a l’aplicació. Per aconseguir aquest codi, l’usuari ha d’introduir el DNI i el seu número de telèfon. El codi el rebrà, al cap de pocs segons, per SMS. Molts usuaris amb persones grans al seu càrrec, a qui fan les gestions de La Meva Salut, temen que aquest canvi suposarà una trava. No obstant, Salut va assegurar a aquest diari que ja té contemplades totes aquestes opcions. «Estem treballant en una solució de delegació a tercers per a la gent que està gestionant La Meva Salut de persones grans que no tenen la tutela jurídica legal. Això estarà resolt a finals d’any», afirma Serra.
Un fill, un net...
Així, a partir del gener, la gent gran podrà delegar el seu accés a l’app a una tercera persona –un fill, un net...–, una cosa que podran fer directament des de l’app, sense necessitat d’anar al centre d’atenció primària (CAP). Aquesta tercera persona haurà «d’acceptar» aquesta delegació. Una vegada ho faci, quan accedeixi amb les seves dades a l’app, li apareixeran els diferents perfils –el seu i el dels seus familiars–, i podrà entrar en el que seleccioni. Un sistema molt similar al que utilitzen plataformes audiovisuals com ara Netflix: dins d’un mateix compte, hi ha perfils diferents.
El fet que aquesta autorització pugui gestionar-se des de l’app, sense necessitat d’anar presencialment al CAP, és també una novetat respecte al que passa ara entre pares i fills o tutors legals. Actualment, si un adult vol gestionar el perfil de La Meva Salut d’un menor, ha d’anar al CAP i demostrar que és el pare, mare o tutor legal. Quan ho fa, ja li apareix el perfil a La Meva Salut.
«Igual que veus els teus fills menors a La Meva Salut, també podràs veure les persones de les quals tens delegació», detalla Serra. Funcionarà de la següent manera: un usuari entrarà a La Meva Salut a través de l’idCAT –amb el seu DNI i el seu mòbil personal– i podrà triar en quin perfil entrar, si en el seu o en el del seu familiar.
Si bé inicialment Salut va dir que només es generarien contrasenyes noves fins al 15 de setembre, ara el departament s’ha desdit davant les crítiques rebudes i diu que la desaparició serà «progressiva». «Els pacients podran entrar amb la contrasenya fins a principis de gener. I totes les millores les anirem introduint a poc a poc», va dir Serra.
Atès que la delegació a terceres persones encara no es pot fer, l’accés mitjançant contrasenya a La Meva Salut continua sent vàlida. «I així serà fins que no tinguem solucionat el tema de la representació a tercers», va remarcar Serra. El Departament de Salut, a més de contingut patrocinat en els mitjans de comunicació, també farà campanyes informatives a les xarxes socials perquè tota la informació arribi al màxim de gent.
Normativa europea
«No preveiem una allau de gent als CAP perquè tots aquests canvis seran molt progressius», va dir Serra, que va reiterar que el nou sistema està motivat per la normativa europea. «Les dades de salut són personals i, segons la UE, tenen una categoria específica, per la qual cosa s’han de protegir. L’accés ha de ser segur per evitar suplantacions d’identitat», va concloure.
Mentrestant, la conselleria farà «formacions» als centres i al 061 i webinars amb les farmàcies. També ha llançat vídeos sobre com funciona La Meva Salut. «La clau és ensenyar la gent a donar-se d’alta a l’idCAT Mòbil. La majoria té un telèfon i sabrà com accedir-hi», va insistir Serra.
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