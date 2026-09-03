Trobat sense vida
Els Mossos investiguen indicis de criminalitat en la mort del nadó abandonat en un portal de la Mina
L’Àrea d’Investigació Criminal del cos s’ha fet càrrec de les indagacions sobre el cas i, de moment, no consten detencions
Localitzat el cadàver d’un nadó dins d’una bossa en un bloc de la Mina
Jordi Ribalaygue
Els Mossos d’Esquadra investiguen presumptes indicis de criminalitat en el cas del nadó mort que es va trobar abandonat dins d’una bossa d’escombraries en un bloc del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Després de les comprovacions que els agents van efectuar durant la tarda d’ahir a l’immoble, les indagacions han passat a mans de l’Àrea d’Investigació Criminal del cos, a la seu central d’Egara, a Sabadell.
Per ara, no s’han produït detencions sobre el cas, que aquest dimecres va causar commoció al carrer Llevant, on es va localitzar el cos del menor sense vida. Per ara, no han transcendit els resultats de l’autòpsia al cadàver, cosa que es prefigura com una de les claus per trobar proves per mirar de resoldre el cas.
La dona que s’encarrega de la neteja d’una de les escales d’un dels grans edificis característics de la Mina va trobar la bossa ensangonada que ocultava el nadó. Les versions difereixen sobre si era al celobert –al qual donen les finestres de nombroses vivendes de l’immoble– o al costat de l’entrada de la porteria.
En tot cas, la treballadora va moure el paquet i va trobar el menor. Una de les versions assegura que la dona va relatar que el nadó encara mantenia un fil de vida quan el va trobar, però estava malferit i va morir pocs instants després.
Després que els Mossos rebessin avís i es personessin al lloc dels fets, una comitiva judicial va acudir al bloc per encarregar-se de la retirada del cos. Els agents van custodiar el cadàver fins que va ser traslladat i es van mantenir durant diverses hores a la zona, efectuant indagacions.
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