Tornada a l’escola
Acaben sense acord les reunions entre Ustec i la CGT i Educació: la vaga del primer dia de classe a Catalunya continua vigent
La portaveu del sindicat majoritari a l’escola catalana, Iolanda Segura, ha tornat a fer una crida al conjunt dels docents a afegir-se a una vaga «massiva» el dia 8
Niubó demana als docents suspendre la vaga: «Necessitem abandonar la polarització i la crispació que tant mal fa al conjunt de la societat»
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Helena López
Després de la reunió d’aquest dimarts de la taula de seguiment de l’acord assolit amb CCOO, UGT i Professors de Secundària (Aspepc), en la qual Niubó va defensar el compliment del 96% dels pactes –entre ells, el complement salarial de 700 euros per al conjunt dels docents–, la consellera s’ha reunit aquest dijous amb Ustec i la CGT, els sindicats que van rebutjar afegir-se a l’acord després d’organitzar una consulta al conjunt del professorat en què 39.502 docents es van mostrar favorables a continuar amb les mobilitzacions. Les reunions han acabat sense acord, per la qual cosa les dues organitzacions han tornat a fer una crida al conjunt dels docents a afegir-se a la vaga del dia 8, que segueix vigent, amb l’objectiu de «forçar la reobertura de les negociacions».
«El conflicte continua obert, la negociació també ha d’estar-ho», resumeixen des d’Ustec sobre el punt en què es troba ara la situació. El conflicte continua obert no només per la vaga de la setmanaque ve, que ja s’intuïa difícil de frenar, sinó també per les mobilitzacions que poden marcar la resta del curs, com la campanya per no realitzar sortides ni colònies, a la qual s’han afegit més de 1.300 escoles i instituts públics.
Nous actors
La principal novetat de les reunions d’aquest dijous a la conselleria ha sigut la irrupció d’un nou actor a Via Agusta: l’Assemblea Educativa de Catalunya (AEC),convidada tant per Ustec com per la CGT . Aquesta organització informal, integrada per representants de les diferents assemblees de centres, que van experimentar un creixement exponencial durant el curs passat, va exercir un paper molt rellevant en unes mobilitzacions que van arribar a desbordar el control dels sindicats tradicionals.
De fet, va ser en l’última trobada de l’AEC , celebrada a mitjans de juliol a Sant Celoni, on es va decidir convocar la vaga per al primer dia de curs.
Avenços «positius, però insuficients»
La portaveu d’Ustec, Iolanda Segura ha reconegut que els dos acords amb el Departament d’Educació del curs passat –al març i maig– contenen avenços «positius», però que «no són suficients», per la qual cosa exigeixen reobrir la negociació. Segura ha assenyalat que al Departament no hi ha «una voluntat de planificar les reunions» per negociar millores, per la qual cosa ha ratificat la vaga de dimarts vinent i ha cridat a una «màxima participació» del professorat. La mateixa portaveu del Govern, Sílvia Paneque, reiterava aquest dimarts que «el temps de la negociació» havia passat.
«És necessari exercir una pressió màxima al Govern, perquè no sembla que, de moment, vulgui fer passos endavant», ha insistit Segura, que reclama avançar cap al 6% del PIB en educació, accelerar el procés defricció de ràtios, reforçar els recursos per a l’educació inclusiva, incrementar la climatització dels centres, establir una clàusula salarial vinculada a l’IPC i blindar el català com a llengua vehicular.
Niubó ha comparegut davant dels mitjans després de les dues reunions i ha insistit en les millores del nou curs, entre les quals ha destacat les 1.830 noves dotacions a les aules (1.103 docents, 531 dotacions de personal PAE i 196 de personal PAS) demanat als sindicats «un parèntesi». La consellera ha demanat al col·lectiu docent confiança. «Per avançar, necessitem serenitat i esperit constructiu.
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