Els tècnics d’Hisenda avisen: aquestes despeses de la tornada a l’escola poden desgravar a la Renda
Llibres, material escolar, activitats extraescolars o guarderia poden donar dret a diferents deduccions fiscals, però els beneficis depenen de la comunitat autònoma
Amb el setembre arriba la tornada a l’escola i, per a moltes famílies, també una de les despeses més importants de l’any. Llibres de text, material escolar, activitats extraescolars, classes d’idiomes o guarderia poden fer créixer considerablement la factura durant aquestes setmanes. Però alguns d’aquests desemborsaments poden tenir també un efecte positiu en la declaració de la Renda.
Els Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) recorden que existeixen diverses deduccions relacionades amb les despeses educatives i de cura dels fills, tot i que no són iguals per a tots els contribuents. La principal diferència és la comunitat autònoma de residència, ja que les administracions autonòmiques estableixen els requisits, els límits i els imports que es poden deduir.
Per això, una mateixa despesa pot tenir un tractament fiscal diferent segons on visqui la família.
Llibres i material escolar
Entre les despeses que poden donar dret a avantatges fiscals hi ha la compra de llibres de text i material escolar. Algunes comunitats autònomes permeten deduir una part molt elevada d’aquest desemborsament i, en determinats casos, la deducció pot arribar al 100% de l’import, sempre que es compleixin les condicions establertes.
És el cas, segons Gestha, d’Aragó, Astúries, les Illes Balears i les Canàries, on existeixen deduccions vinculades a aquest tipus de despesa.
Ara bé, això no significa que qualsevol família pugui recuperar automàticament tot el que ha gastat. Els límits de renda, el nombre de fills i altres requisits poden condicionar l’import final que es pot aplicar en la declaració.
Les activitats extraescolars també poden desgravar
La factura de setembre no acaba amb els llibres i el material. Les activitats extraescolars també poden donar dret a determinats beneficis fiscals en algunes comunitats.
Per exemple, Aragó contempla una deducció del 25% per determinades despeses extraescolars, mentre que Andalusia permet deduir fins a un 15% d’algunes despeses relacionades amb classes d’idiomes i informàtica, entre altres supòsits.
Aquests beneficis, però, estan sotmesos a les condicions específiques de cada territori. Per això, abans d’incloure una despesa a la declaració, és important comprovar quina deducció autonòmica correspon i quins requisits s’han de complir.
Una deducció especialment interessant per a la guarderia
Per a les famílies amb fills petits, existeix una altra deducció que pot representar un estalvi fiscal considerable: la deducció per maternitat.
Aquesta deducció pot arribar als 1.200 euros anuals per cada fill que compleixi els requisits establerts per la normativa.
A més, en determinades circumstàncies es pot incrementar amb fins a 1.000 euros addicionals quan s’hagin satisfet despeses de custòdia del menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.
Això significa que, en els casos que compleixin totes les condicions, l’import relacionat amb aquesta deducció pot arribar fins als 2.200 euros anuals per fill.
Moltes famílies no aprofiten les deduccions
Malgrat l’estalvi que poden representar, els tècnics d’Hisenda alerten que moltes famílies no apliquen aquestes deduccions encara que hi puguin tenir dret.
Gestha assenyala que només aproximadament un terç de les mares amb fills de fins a tres anys apliquen la deducció relacionada amb les despeses de guarderia. En alguns casos, això es deu a no complir els requisits establerts —com determinades condicions relacionades amb l’alta a la Seguretat Social o la percepció d’altres prestacions—, però en d’altres el motiu és simplement el desconeixement de les possibilitats fiscals existents.
Per aquest motiu, els experts recomanen revisar les deduccions disponibles abans de presentar la declaració i guardar les factures i justificants de les despeses. Un simple tràmit que, depenent de la situació de cada família i de la comunitat autònoma, pot suposar un estalvi de centenars o fins i tot milers d’euros.
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