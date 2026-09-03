Terratrèmols: què fer durant i després
Uns segons et poden salvar la vida
Un terratrèmol sol arribar sense avisar, per la qual cosa, tenir unes nocions bàsiques de prevenció pot ajudar-nos a reaccionar millor i evitar riscos innecessaris.
Quan comença a tremolar, el més important és mantenir la calma i protegir-nos. Si som dins d'un edifici, una recomanació habitual és ajupir-nos, protegir el cap i el coll i refugiar-nos sota una taula o un altre element resistent, si és possible. Cal allunyar-se de finestres, vidres, prestatgeries i objectes que puguin caure. No és recomanable sortir corrents de l'edifici mentre està tremolant, ja que també podem quedar exposats a objectes que cauen o a altres perills. Tampoc s'han d'utilitzar els ascensors.
Si som al carrer, hem d'intentar allunyar-nos dels edificis, balcons, fanals, arbres i cables elèctrics. Si estem conduint, cal aturar el vehicle en un lloc segur, lluny d'edificis, ponts o altres estructures que puguin patir danys.
Si el terratrèmol ens agafa al llit, el més segur és quedar-nos-hi i protegir-nos el cap amb un coixí, sempre que no estiguem en una situació de perill evident.
Quan el moviment s'acabi no significa necessàriament que el perill hagi passat. Poden produir-se rèpliques, és a dir, nous terratrèmols després del principal. Si estem dins d'un edifici, cal comprovar si hi ha desperfectes importants abans de decidir què fer. Si hi ha danys estructurals, olor de gas, cables caiguts, foc o qualsevol altra situació de risc, cal allunyar-se i avisar els serveis d'emergència. També és important no entrar en edificis que hagin quedat afectats fins que les autoritats o els professionals indiquin que és segur.
Si hi ha persones ferides, cal ajudar-les sempre que puguem fer-ho sense posar-nos en perill i contactar amb els serveis d'emergència. En una situació així, és millor no saturar les línies telefòniques amb trucades que no siguin necessàries.
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