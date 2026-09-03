Previsió meteorològica
Temps a Cataluña demà divendres: torna la calor de ple estiu amb temperatures màximes de 40 graus en algunes zones
Hi haurà alguns núvols en punts del Pirineo, però és improbable que deixin pluges
El Periódico
Si ets dels que esperaven amb il·lusió l’arribada del setembre perquè la calor comencés a afluixar, encara hauràs d’esperar un temps. La culpa la té una dorsal anticiclònica que ja ha arribat a Catalunya i que farà pujar les temperatures fins a registres propis de ple agost els pròxims dies.
D’entrada, demà divendres les temperatures mínimes seran força semblants a les de la nit anterior. El dia començarà amb predomini del cel assolellat, que s’estendrà durant gran part de la jornada.
A partir del migdia creixeran alguns núvols al sector oriental del Pirineu, tot i que és improbable que deixin pluges, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Termòmetres disparats
La pujada de les temperatures es notarà sobretot a la tarda, fins al punt que arribaran als 40 graus en punts de les comarques de Lleida i a la zona de l'Ebre. La resta del territori no s’escaparà d’aquesta calor intensa, amb màximes de 37 o 38 graus en moltes zones de l’interior de Catalunya.
Tot plegat deixarà una sensació de ple estiu, malgrat que ja ens trobem a principis de setembre. De cara a les pròximes jornades, es mantindrà aquesta calor intensa i l’ambient assolellat, amb alguns núvols al Pirineo que augmentaran diumenge.
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- Xavi Espart m’esgota
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- Tinc crisis diàriament, no puc ni anar en bici
- El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja
- Necrològiques del 2 de setembre de 2026