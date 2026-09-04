Un accident mortal deixa la Ronda Litoral set hores tancada
Un camió de grans dimensions va col·lidir ahir a primera hora del matí contra la barrera de seguretat i va bolcar. El mort és el conductor del tràiler.
Gisela Macedo
Un home va morir ahir al matí en un aparatós accident de camió a la Ronda Litoral (B-10), a l’altura de Montjuïc, en sentit Llobregat. El sinistre va obligar a tallar completament la via durant gairebé set hores. La circulació es va restablir poc abans de les Un home ha mort aquest dijous al matí en un aparatós accident de camió ocorregut a la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona, a l’altura de Montjuïc i en sentit Llobregat, segons ha pogut confirmar EL PERIÓDICO. El sinistre ha obligat a tallar completament la via durant unes set hores, fins que la circulació ha pogut restablir-se poc abans de les 14.00 hores.dues de la tarda.
Segons fonts policials, l’accident es va produir al voltant de les 07.00 hores. En aquell moment, el vehicle de grans dimensions circulava per la B-10 en sentit Llobregat quan, segons alguns testimonis, el seu conductor va començar a fer "maniobres estranyes".Segons fonts policials, l’accident s’ha produït al voltant de les 7.00 hores. En aquell moment, el vehicle de grans dimensions circulava per la B-10 en sentit Llobregat quan, segons la informació aportada per testimonis, el conductor hauria començat a realitzar "maniobres estranyes". Així, el camió va col·lidir contra la barrera de seguretat de la Ronda Litoral, cosa que va provocar que el conductor perdés el control. Finalment, el vehicle va bolcar sobre la calçada, i va ocupar pràcticament els dos carrils.Així, el camió hauria col·lidit contra els guardarraíles de la Ronda Litoral, cosa que hauria provocat que el conductor perdés el control del vehicle. Finalment, el vehicle ha bolcat sobre la calçada, ocupant pràcticament els dos carrils de circulació. El sinistre va obligar a tallar la via. El tancament va provocar importants retencions en sentit Llobregat, que van arribar fins a Sant Adrià de Besòs i van afectar bona part del traçat en direcció sud, segons va informar el Servei Català de Trànsit.El sinistre ha obligat a mantenir la Ronda Litoral completament tallada des d’aproximadament les 7.30 hores. El tancament ha provocat importants retencions en sentit Llobregat, que han arribat fins a Sant Adrià de Besòs i han afectat bona part del traçat de la ronda en direcció sud, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
El conductor del camió va morir a l’acte com a conseqüència de l’accident. Una vegada autoritzada l’actuació per l’autoritat judicial, es va procedir a l’aixecament del cadàver i al seu trasllat a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC). Durant el matí, els equips d’emergència i els agents de la Unitat Central d’Atestats de Trànsit van treballar en la retirada del vehicle i en les tasques necessàries per recuperar la circulació.Durant el matí, els equips d’emergència i els agents de la Unitat Central d’Atestats de Trànsit han treballat en la retirada del vehicle i en les tasques necessàries per poder recuperar la circulació. Per retirar el camió va ser necessària una grua especial, traslladada des d’un altre municipi, que va permetre aixecar i retirar el vehicle de la calçada. Una vegada retirat, el camió va quedar sota custòdia perquè els investigadors de la Guàrdia Urbana hi facin una inspecció i determinin les circumstàncies del sinistre.Per retirar el camió ha sigut necessària una grua especial, traslladada des d’un altre municipi, que ha permès aixecar i retirar el vehicle de la calçada. Una vegada retirat, el camió ha quedat sota custòdia perquè els investigadors de la Guàrdia Urbana puguin realitzar una inspecció i determinar les circumstàncies del sinistre.
Inspecció ocular
Paral·lelament a la retirada del camió, els agents de la Unitat d’Atestats van fer una inspecció ocular de la via per recollir indicis rellevants que ajudin a aclarir les causes de l’accident.Paral·lelament a les tasques de retirada del camió, els agents de la Unitat d’Atestats han portat a terme una inspecció ocular de la via amb l’objectiu de recollir indicis i vestigis que puguin resultar rellevants per aclarir les causes de l’accident. Els treballs de retirada del vehicle, inspecció i neteja de la calçada es van prolongar diverses hores. Finalment, la Ronda Litoral va reobrir el trànsit a les 14.00 hores, després de gairebé set hores tancada.Els treballs de retirada del vehicle, inspecció i neteja de la calçada s’han prolongat durant diverses hores. Finalment, la Ronda Litoral ha pogut reobrir-se al tràfic a les 14.00 hores, després d’estar tancada durant gairebé set hores.
La reobertura de la via va permetre anar recuperant de manera progressiva la circulació en sentit Llobregat. L’accident va provocar durant tot el matí un important col·lapse circulatori a la B-10.La reobertura permet recuperar progressivament la circulació en sentit Llobregat, tot i que l’accident ha provocat durant tot el matí un important col·lapse circulatori a la B-10.
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