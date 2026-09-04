L’estiu més càlid registrat a Catalunya
Barcelona registra un nou rècord de temperatura màxima al setembre: 34 graus segons l’Observatori Fabra
La calor supera la registrada fa només 48 hores: el mateix observatori va registrar una màxima de 33,6 ºC
El Periódico
Els registres de temperatura a Barcelona han batut un nou rècord històric per a un mes de setembre. Segons dades de l’Observatori Fabra, referència meteorològica a la capital catalana, aquest divendres s’ha registrat a la ciutat una temperatura de 34,1 ºC, superior a la del rècord dels 33,6 ºC registrats dimecres passat, fa només 48 hores. Fins aquest any, la dada més elevada se situava el 25 de setembre de 1983: 33 ºC.
Precisament, el mateix dimecres es va fer públic que l’estiu meteorològic del 2026 ha estat el més càlid registrat a Catalunya, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La temperatura mitjana del conjunt de Catalunya durant els mesos de juny, juliol i agost és la més elevada mai mesurada des que hi ha registres (període 1991-2020) del Meteocat.
L’anomalia respecte de la mitjana és exactament de 3,0 °C en més del 80% de Catalunya. I en algunes zones com el Pirineu Occidental, la plana de Vic i altres punts de l’interior, l’anomalia de la temperatura de l’estiu ha superat els 4,0 °C. D’aquesta manera, se superen els estius del 2022, 2003 i 2025, que eren els més càlids fins ara.
«La temperatura màxima durant el dia ha estat la que més ha contribuït a aquest caràcter extremadament càlid de l’estiu, tot i que la temperatura mínima nocturna també s’ha mantingut molt elevada», assenyalen els experts del Meteocat. Pel que fa a la calor nocturna, precisament s’han comptabilitzat 59 nits tòrrides (la temperatura nocturna no baixa de 25 °C) a Barcelona.
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