Els abocaments de runa es mantenen tot i la pesta porcina
Les restriccions d’accés pel virus desplomen les visites fins a una forquilla del 15% al 18% respecte a l’any passat.
J. R.
L’emergència per la pesta porcina africana, que va ser declarada el desembre passat, manté vigent la prohibició d’accés a l’espai forestal del parc de Collserola, cosa que inclou endinsar-se en camins, ascendir per les costes o penetrar al bosc. La reobertura s’ha allunyat després de la troballa de cinc senglars morts pel brot aquesta setmana. En paral·lel, s’investiga si l’incendi que va arrasar 56 hectàrees la setmana passada va ser obra d’una persona. En tot cas, no es va iniciar dins de la zona en què s’impedeix el pas, sinó en un tram asfaltat per on es pot circular a la carretera Alta de les Roquetes, a Barcelona. El consorci del parc natural assegura que les restriccions d’entrada al medi natural s’estan acatant en gran mesura, tot i que no ha comportat que desapareguin abocaments il·legals, un factor de risc que pot avivar eventuals incendis.
Mentre ha caigut la multitud de petites deixalles que llancen excursionistes i passejants, continua apareixent runa que, fins i tot sense arribar a enormes proporcions allà on apareixen, van sembrant cunetes, accessos i altres punts de la perifèria del parc amb cúmuls de material que poden resultar perillosos i actuar com a combustible en cas de calar-se foc. "Es mantenen més o menys com sempre", diu Vilamú. "Molts d’aquests abocaments no venen per gent que va a passejar, sinó que estan en llocs pròxims a les carreteres –assenyala–. A les carreteres no hi ha restricció per circular i, per tant, qualsevol vehicle pot trobar una entrada oberta en què ficar-se, llençar les escombraries i marxar".
El càrrec del parc afirma que "hi ha una mica de tot" entre les escombraries que l’empresa contractada pel consorci retira. Esmenta restes de mobles i rajoles de cuines acabades de demolides en una reforma, uns quants sacs de runa d’una obra casolana o un parell de somiers. "Aquest any ens estem trobant amb alguns abocaments més dels habituals d’uralita", assenyala Vilamú.
Contenir el brot
L’organisme que vetlla pel paratge explica que la recollida d’escombraries en papereres, zones de lleure i zones d’estada s’ha enfonsat al no llençar-se amb prou feines petits residus, a causa del veto al fet que els passejants s’introdueixin a Collserola per mirar de contenir el brot de la malaltia animal. La caiguda dona compte que les visites han decaigut a nivells pràcticament residuals. "La majoria de la gent respecta les mesures per la pesta porcina i estem en l’ordre d’un 15% a un 18% d’entrades en relació amb els mateixos mesos de l’any anterior", compara el cap del servei d’acció territorial del parc natural, Joan Vilamú.
Sí que assenyala una excepció, originada per l’afany de contemplar l’eclipsi solar del 12 d’agost, cosa que va portar que algunes persones se saltessin l’impediment d’ascendir a Collserola. Al marge de la disruptiva atracció per la sincronia dels cossos celestes, el percentatge revela que existeix una minoria que infringeix les prevencions per evitar l’expansió del virus i s’interna a la serra.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- Xavi Espart m’esgota
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- Tinc crisis diàriament, no puc ni anar en bici
- El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja
- Necrològiques del 2 de setembre de 2026