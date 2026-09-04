Els Mossos troben les restes del nadó desaparegut a Santa Bàrbara
Jan Magarolas
Els Mossos d’Esquadra han localitzat les restes del nadó de 18 mesos desaparegut a Santa Bàrbara (Montsià) enterrats a la vivenda familiar on el buscaven, en aquest municipi, després que el seu avi denunciés la seva desaparició. Els pares del petit, anomenat Nizan, van ser detinguts dimecres a València per la Policia Nacional i ahir van passar a disposició del jutjat d’Amposta en una causa oberta per homicidi.
La parella, Cristina S. C., de 29 anys, i Jesús A. R., de 35 anys, tots dos naturals de Castelló, al País València, vivia a Santa Bàrbara amb els quatre fills des del 2019 i estava aparentment integrada a la vida quotidiana del poble. L’avi va presentar una denúncia per la desaparició del nadó i els Mossos buscaven proves sobre el seu parador a la casa, precintada des de divendres per l’aparició de 28 gossos en males condicions o morts. El cas està sota secret de sumari decretat pel jutjat d’Amposta.
Segons va avançar el diari Levante-EMV, va ser divendres passat, cap a les onze del matí, quan de manera inesperada l’avi va rebre una trucada de la seva nora dient-li que tenia "una notícia molt trista" que comunicar-li, ja que el petit havia mort. En aquesta conversa li hauria explicat que la parella havia trobat el nen mort un matí i que havia decidit enterrar-lo en una caixa de cartró dins de la vivenda. Davant aquesta situació, l’avi va decidir acudir a la comissaria de Castelló i denunciar els fets, cosa que va motivar la mobilització de la policia catalana perquè acudissin al domicili de la parella a Santa Barbara.
Els serveis socials tenien expedients oberts sobre la família i havien realitzat actuacions relacionades amb els animals amb qui convivia. Durant els últims tres dies, operaris d’una empresa especialitzada en neteja extrema han retirat diversos camions d’escombraries de l’interior de la vivenda.
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