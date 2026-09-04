La futura seu dels Mossos de l’àrea de BCN estarà el 2029
Comença la rehabilitació de l’edifici base de la policia catalana al districte de Sant Martí per centralitzar els serveis operatius de la regió metropolitana. El pressupost és de 27,9 milions.
Manuel Arenas
Les obres de transformació de l’Edifici Base dels Mossos d’Esquadra, situat entre els carrers d’Àvila i Bolívia, al districte de Sant Martí de Barcelona, ja estan en marxa i està previst que acabin el 2029.Les obres de transformació de l’Edifici Base dels Mossos d’Esquadra, situat entre els carrers d’Àvila i Bolívia, al districte de Sant Martí de Barcelona, ja estan en marxa i està previst que acabin el 2029. La rehabilitació convertirà l’immoble en la nova seu operativa de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona i centralitzarà gran part dels serveis policials operatius de la zona.La rehabilitació convertirà l’immoble a la nova seu operativa de referència de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona i permetrà centralitzar-hi la major part dels serveis policials operatius de la regió.
El projecte compta amb un pressupost de 27,9 milions d’euros, dels quals 16,2 milions corresponen a actuacions d’eficiència energètica cofinançades en un 40% pel Programa Feder de Catalunya 2021-2027.El projecte té un pressupost de 27,9 milions d’euros, dels quals 16,2 milions corresponen a actuacions d’eficiència energètica cofinançades en un 40% pel Programa FEDER de Catalunya 2021-2027. Entre altres mesures, l’edifici es connectarà a la xarxa Districlima, tindrà cobertes verdes i plaques fotovoltaiques.
La reforma serà integral, tot i que es conservarà parcialment l’estructura de l’edifici actual. L’immoble disposa de soterrani, planta baixa i set plantes de pisos, amb una superfície construïda de 12.700 m2 .La reforma serà integral, tot i que es conservarà parcialment l’estructura de l’edifici actual. L’immoble disposa ara d’una planta soterrani, planta baixa i set plantes de pisos, amb una superfície construïda de 12.700 metres quadrats. Una vegada acabades les obres, arribarà als 13.695,55 m2 entre els espais rehabilitats i les noves construccions. Segons els Mossos, la seva direcció va considerar necessari reformar l’equipament per concentrar bona part dels serveis operatius de la regió metropolitana i disposar d’una infraestructura adaptada a les necessitats policials actuals.Una vegada acabades les obres, arribarà als 13.695,55 metres quadrats entre els espais rehabilitats i les noves construccions. Segons els Mossos, la Direcció va considerar necessari reformar l’equipament per concentrar-hi bona part dels serveis operatius de la regió metropolitana i disposar d’una infraestructura adaptada a les necessitats policials actuals.
Eficiència energètica
Un dels objectius de la reforma és convertir l’immoble en un edifici de balanç energètic gairebé zero. Per aconseguir-ho, es connectarà a la xarxa urbana de distribució de calor i fred Districlima i incorporarà cobertes verdes i instal·lacions fotovoltaiques.Un dels objectius de la reforma és convertir l’immoble en un edifici de balanç energètic gairebé zero. Per aconseguir-ho, es connectarà a la xarxa urbana de distribució de calor i fred Districlima i incorporarà cobertes verdes i instal·lacions fotovoltaiques per generar energia renovable.
La nova façana tindrà un revestiment de làmines ceràmiques per protegir l’edifici de la radiació solar i sistemes d’aïllament tèrmic d’alta eficiència. El projecte preveu reduir la demanda energètica, prioritzar materials i sistemes amb menys impacte ambiental i incorporar tecnologies de generació renovable.La nova façana tindrà un revestiment de lames ceràmiques per protegir l’edifici de la radiació solar i sistemes d’aïllament tèrmic d’alta eficiència. El projecte també preveu reduir la demanda energètica, prioritzar materials i sistemes amb menys impacte ambiental i incorporar tecnologies de generació renovable.
La intervenció conservarà la nau principal i afegirà un adossat de 20 metres de profunditat. Es construirà un passatge interior que connectarà els espais de l’equipament i concentrarà les circulacions públiques des del carrer de Bolívia.La intervenció conservarà la nau principal i hi afegirà un nou volum adossat de 20 metres de profunditat. També es construirà un passatge interior que connectarà els diferents espais de l’equipament i concentrarà les circulacions públiques procedents del carrer de Bolívia. Aquest espai incorporarà nous ascensors, escales i sistemes de transport intern per garantir l’accessibilitat. Els Mossos asseguren que els nous volums, patis interiors i espais oberts també han de millorar les condicions ambientals i de treball de l’edifici i facilitar la seva integració amb l’entorn del 22@Aquest espai incorporarà nous ascensors, escales i sistemes de transport intern per garantir l’accessibilitat. Els Mossos asseguren que els nous volums, patis interiors i espais oberts també han de millorar les condicions ambientals i de treball de l’edifici i facilitar la seva integració amb l’entorn del 22@.
"Barcelona disposarà d’un nou equipament policial de referència que combinarà funcionalitat, innovació i sostenibilitat, reforçant també al mateix temps la transició energètica", assenyalen fonts dels Mossos."Barcelona disposarà d’un nou equipament policial de referència que combinarà funcionalitat, innovació i sostenibilitat, reforçant al mateix temps la transició energètica", expliquen els Mossos.
Deu de les ciutats catalanes més poblades estan immerses a aixecar noves prefectures de policia o tenen previst iniciar la seva construcció durant els pròxims mesos o anys.L’interès per les noves comissaries policials, de fet, s’observa en diverses ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest diari ja va explicar que deu de les ciutats catalanes més poblades o bé estan immerses a aixecar noves prefectures o bé tenen previst iniciar la seva construcció en els pròxims mesos o anys. Especialment a l’àrea de Barcelona: en són exemples l’Hospitalet, Terrassa, Cornellà, Esplugues i Castelldefels. La inversió és multimilionària: només els pressupostos de cinc dels projectes superen ja els 38 milions d’euros. A més, sobrevola en bona mesura l’interès creixent a aixecar centres policials mixtos, que uneixen sota un mateix sostre les guàrdies urbanes, però també els Mossos d’Esquadra o, com en el cas de l’Hospitalet de Llobregat, la Policia Nacional. nLes propostes de reforç dels equipaments tenen com a rerefons revertir els índexs de percepció d’inseguretat. La qüestió ocupa els primers llocs entre les principals preocupacions veïnals: "La proximitat de les policies locals amb la ciutadania és una de les característiques que més preocupen la consellera d’Interior, així com dels alcaldes i alcaldesses", va remarcar Daniel Limones, director general de coordinació de Policies Locals del Departament d’Interior de la Generalitat.
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