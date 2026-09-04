El Govern millora les freqüències de 13 línies de bus interurbà
La xarxa estrena dues noves connexions i amplia horaris i serveis cap a la UAB, hospitals i municipis rurals, amb una inversió d’1,91 milions.
Clàudia Mas
La pèrdua de fiabilitat de Rodalies continua alterant el mapa de la mobilitat a Catalunya. La Generalitat reforçarà entre setembre i octubre 13 línies d’autobús interurbà, amb més expedicions, horaris ampliats i dues noves connexions. L’objectiu immediat és absorbir una demanda que no deixa de créixer, però la Conselleria de Territori ja assumeix que algunes mesures poden acabar convertint-se en estructurals.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho va reconèixer al presentar la segona fase del pla de xoc per al transport per carretera. El Govern calcula que determinats corredors estan rebent un volum de passatgers molt superior a l’habitual, en part pel transvasament d’usuaris que han deixat de confiar en el ferrocarril. Paneque va admetre que el tren "no està en els nivells d’excel·lència desitjats". El paquet que entra ara en marxa costarà 1,91 milions. Des de l’abril, la Generalitat ha compromès ja 7,8 milions, un 36,2% dels 21,4 milions previstos per al conjunt del pla, que inclou 50 actuacions fins a principis del 2027.
Una de les novetats serà la creació d’una línia entre Guissona i Cervera, una connexió reclamada des de fa anys a la Segarra. Tindrà 12 expedicions per sentit els dies laborables, passarà per Tarroja de Segarra i Torrefeta i cobrirà el recorregut en uns 22 minuts. Territori defensa que l’autobús permetrà teixir millor la mobilitat interna de la comarca. També estudia adaptar alguns horaris als torns dels treballadors de Bon-Àrea, que podria participar en el finançament. La segona línia nova començarà a circular el pròxim 8 de setembre a l’Alt Penedès. Unirà Mediona amb Sant Sadurní d’Anoia, amb parades en diversos nuclis de l’entorn i quatre expedicions per sentit.
Àrea metropolitana
Una bona part dels reforços es concentraran, no obstant, a l’àrea metropolitana i als accessos a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’exprés Barcelona-Cerdanyola-UAB, que mou uns dos milions de viatgers a l’any, incorporarà cinc noves expedicions en direcció a la UAB i nou cap a Barcelona durant els dies feiners. A més, algunes expedicions que fins ara duien a terme únicament el trajecte Barcelona-UAB passaran a fer parada a Cerdanyola. "De manera que el pas de la línia per aquest municipi creix en 60 autobusos", va recalcar la directora general de Transports, Susi López.
També guanyarà servei la B6 entre Sabadell, Barberà, Badia i la UAB, mentre que la línia 753 entre Manresa i el campus universitari de Bellaterra passarà a oferir fins a 28 expedicions per sentit en dies lectius. L’última sortida cap a Manresa es retardarà fins a les 21.30 hores. El reforç arriba també a altres connexions del Vallès i les comarques centrals. Les línies entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilar milloraran la seva coordinació amb Rodalies; el bus entre Caldes de Montbui i l’Hospital de Mollet incorporarà servei en dies festius; i les connexions entre Rupit i Vic sumaran expedicions pensades per a estudiants de batxillerat que no disposen de transport escolar.
A mitjans de mes s’ampliarà l’oferta entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l’Hospital de Mataró, que passarà de sis a 13 expedicions per cada sentit. L’L63 entre Sant Andreu de la Barca, Pallejà i Barcelona creixerà de manera notable i l’e26 Parets-Mollet-Barcelona pràcticament duplicarà els seus serveis diaris, de nou a 17 per sentit.
Ja a l’octubre, la C1 entre Castellar del Vallès i Sabadell reduirà la freqüència de pas en hora punta de 10 a vuit minuts. A Girona, la línia que connecta la ciutat amb l’aeroport ampliarà la temporada alta: aquest any mantindrà el reforç fins a finals d’octubre i, a partir de l’any que ve, l’activarà des de l’abril.
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